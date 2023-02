Juventus, clamorosa polemica: una ‘svista’ scatena la rabbia dei tifosi. Ancora protagonista il club bianconero, stavolta senza alcuna responsabilità

Non è un periodo particolarmente felice per la Juventus. Il club bianconero, al netto della qualificazione in semifinale di Coppa Italia ottenuta a spese della Lazio grazie al gol di testa di Bremer, vede avvicinarsi lo spettro di un secondo processo sportivo dopo quello legato alle cosiddette plusvalenze fittizie e che ha portato in ‘dote‘, ovviamente tra virgolette, una penalizzazione di 15 punti in meno in classifica. E’ dunque inevitabile che la tensione, dalle parti della Continassa, sia salita ben oltre i livelli di guardia.

E in uno scenario del genere può succedere che una gaffe altrui di non eccezionale gravità che in tempi di normale amministrazione sarebbe stata liquidata senza troppi affanni, faccia saltare i nervi a un ambiente di per sè già molto teso. Ed è quello che è accaduto qualche ora fa su alcune piattaforme social, i luoghi virtuali più frequentati in assoluto. Una gaffe evidente, un errore macroscopico di comunicazione che ha visto per protagonista l’Atalanta. per meglio dire, i responsabili dei social media del club orobico.

Stiamo parlando di un tweet dell’Atalanta che ha scatenato la rabbia dei tifosi della Juventus presenti in massa sui social, infuriati per l’errore del club nerazzurro. La Dea, impegnata contro il Sassuolo in questo weekend di campionato (partita in programma sabato 4 febbraio alle 20.45 al Mapei Stadium), ha cinguettato con un post relativo alle cinque curiosità sulla sfida tra nerazzurri e i neroverdi emiliani allenati da Dionisi.

Juventus, una svista social scatena la rabbia dei tifosi bianconeri

E fin qui niente di male, se non fosse che un errore evidente di battitura ha generato il caos: “JuveSassuolontus-Atalanta”, così è partito e andato online il tweet, incorporando nel nome della squadra emiliana anche quella bianconera. Nel giro di qualche minuto centinaia, forse migliaia di sostenitori bianconeri si sono scagliati contro l’Atalanta, accusata di avere ordito di proposito questa sorta di sberleffo nei confronti della Vecchia Signora.

“Siete dei pagliacci“, “Vergognatevi“, “Se volevate far ridere, non ci siete riusciti“, sono solo alcuni dei numerosi commenti dei tifosi juventini al tweet, infuriati per la macroscopica svista. Il motivo di tanta arrabbiatura è presto detto: da tempo sul web e non solo circola la teoria secondo la quale il Sassuolo quando affronta la Juventus diventerebbe lo “Scansuolo” per la facilità con cui si lascia superare dai bianconeri.

Per questa ragione lo scivolone dell’Atalanta non è stato ben digerito, anzi. Una buona fetta dei tifosi juventini ha interpretato il tweet come uno sfottò volontario e di cattivo gusto. In un momento del genere basta una gaffe del genere, non gravissima ma comunque evitabile, ad innescare la rabbia incontrollata dell’ambiente legato alla Vecchia Signora.

Dal canto suo l’Atalanta ha eliminato il tweet incriminato, riportando stavolta correttamente l nome dell’avversaria di sabato sera. Va a tal proposito sottolineato come i rapporti tra le due società siano da sempre a dir poco eccellenti.