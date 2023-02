Marcell Jacobs, adesso è davvero finita: conferma ufficiale. Svolta quasi epocale per il 28enne velocista campione olimpico in carica

La stagione dell’atletica leggera sta per prendere il via. Almeno quella indoor che avrà il suo culmine nei campionati Europei che si disputeranno dal 2 al 5 marzo prossimi all’Atakoy Arena di Istanbul. Un evento molto atteso a cui prenderà parte anche il nostro Marcell Jacobs, con l’obiettivo di conquistare un’altra splendida medaglia d’oro. Il ventottenne velocista di Desenzano del Garda, campione olimpico in carica sui 100 metri, è reduce da una lunga e a quanto pare proficua preparazione fisica.

La conferma è arrivata dal coach dell’eroe delle Olimpiadi di Tokyo, Paolo Camossi, che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi con le sue dichiarazioni: “Marcell è prontissimo ed è molto vicino alla perfezione. Sarà un 2023 tutto d’oro per lui“. Nel frattempo lo sprinter nato a El Paso nel 1994 ha impresso un’ulteriore significativa svolta alla sua carriera agonistica. Perchè da sempre, nella storia dell’atletica leggera, trovare un nuovo sponsor tecnico per un grande campione è sinonimo di cambiamenti profondi.

Ed è quanto accaduto a Jacobs poche ore fa. Il fantastico velocista azzurro, campione olimpico dei 100 e della 4X100 a Tokyo, ha infatti firmato un accordo a lungo termine con Puma, lo stesso fornitore tecnico del più grande velocista di tutti i tempi, il giamaicano Usain Bolt. Il debutto con la nuova griffe avverrà sabato 4 febbraio nel corso della Orlen Cup di Lodz, il primo evento agonistico dell’anno a cui Jacobs prenderà parte.

Marcell Jacobs, adesso è ufficiale: Puma prende il posto della Nike

“Se lo puoi sognare, lo puoi anche fare“, è la frase postata dal velocista del Desenzano del Garda sul suo profilo Instagram, in comune con il suo nuovo sponsor tecnico. Vale la pena ricordare che Jacobs in precedenza era legato al marchio Nike, che in quanto a prestigio e visibilità non è comunque secondo a nessuno.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Marcell Jacobs, successore di Usain Bolt come campione olimpico dei 100 metri, nella famiglia Puma“, ha dichiarato Pascal Rolling, Head of Sports Marketing. “Con Marcell Jacobs, Andre de Grasse, Shericka Jackson, Elaine Thompson-Herah e molti altri, Puma ha un incredibile schieramento di atleti in vista di alcuni importantissimi eventi di atletica leggera quest’anno e il prossimo“.

Del resto da quando a sorpresa ha conquistato due ori ai giochi olimpici di Tokyo, Jacobs ha visto crescere a vista d’occhio il suo appeal mediatico e social. Con oltre un milione di follower su Instagram, dove è conosciuto come “crazylongjumper“, Jacobs raggiunge un vasto pubblico di fan in tutto il mondo.

La combinazione del suo successo atletico e del suo grande stile personale lo rende un ambasciatore ideale per Puma. Jacobs indosserà le scarpe da ginnastica evoSpeed Tokyo Nitro, che “offrono la migliore combinazione di potenza e propulsione grazie alla tecnologia della schiuma Puma Nitro Elite nell’avampiede e a una piastra Pebax a tutta lunghezza“. Insomma, si tratta per il bicampione olimpico di un clamoroso salto di qualità.

Adesso non resta altro che gareggiare e possibilmente vincere. Ma da questo punto di vista il nostro sprinter ha le idee molto chiare.