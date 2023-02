Roma, addio Zaniolo: Mourinho gongola, avrà un top della Serie A. I giallorossi dovrebbero incassare qualcosa come 25 milioni di euro

La trattativa tra la Roma e il Galatasaray che dovrebbe portare alla cessione di Nicolò Zaniolo al club di Istanbul non è ancora chiusa e definita. C’è infatti una differenza di qualche milione di euro tra domanda e offerta che non dovrebbe però costituire un ostacolo insormontabile al buon esito dell’affare. E così entro mercoledì sera, quando il mercato invernale chiuderà in Turchia, il 23enne attaccante ligure si trasferirà a Istanbul dove i ‘Leoni‘ giallorossi lo aspettano a braccia aperte.

A quel punto si chiuderà con la soddisfazione di tutti quello che era ormai diventato un tormentone degno delle migliori telenovelas sudamericane. Del resto il rapporto tra l’ex talento delle giovanili dell’Inter e il club capitolino era ormai giunto al capolinea, tra rancori mai sopiti e reciproche incomprensioni.

Lo stratto definitivo tra Zaniolo e la Roma si è consumato a metà dicembre, quando il giocatore oltre a chiedere con insistenza la cessione al direttore generale Tiago Pinto ha comunicato di non volere giocare più in maglia giallorossa. Il resto è cronaca di questi ultimi giorni, dall’offerta del Bournemouth rispedita al mittente fino ai tentativi, piuttosto blandi a dir la verità, del Milan di prendere il giocatore a condizioni favorevoli.

Roma, c’è un tesoretto per giugno: l’obiettivo è già fissato

Il management romanista a quel punto ha cercato una soluzione in quei paesi in cui la sessione invernale fosse ancora aperta. E la Turchia ha fornito una sponda irrinunciabile, la classica occasione da non farsi sfuggire. Nelle prossime ore i fitti colloqui tra le due società dovrebbero portare alla tanto attesa fumata bianca. Dalla cessione di Zaniolo la Roma incasserà, tra parte fissa e bonus, una cifra molto vicina ai 25 milioni di euro.

Un discreto tesoretto che secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione il club capitolino avrebbe già deciso come e con chi reinvestire a giugno. Dopo un lungo e finora vano corteggiamento, la Roma potrà acquistare il centrocampista che da tempo ha messo in cima all’elenco dei suoi obiettivi, vale a dire Davide Frattesi. L’estate scorsa la lunga e complessa trattativa con il Sassuolo non andò in porto a causa delle esose richieste del club emiliano.

Ma grazie alla cessione di Zaniolo il dg Tiago Pinto dispone della liquidità necessaria e probabilmente sufficiente a sferrare l’assalto decisivo per riportare Frattesi sulla sponda giallorossa della Capitale. Il tesoretto che la Roma dovrebbe acquisire può bastare per convincere il club neroverde a privarsi del suo gioiello.

Il quale peraltro già scalpita al pensiero di fare ritorno nella sua città e nella squadra per cui fa il tifo fin da bambino. Scalpitano Frattesi e lo stesso Josè Mourinho: il tecnico portoghese stravede per il biondo centrocampista che non più tardi di una settimana fa ha realizzato uno dei cinque gol con cui il Sassuolo ha travolto il Milan campione d’Italia. Se poi la Roma dovesse anche andare in Champions League, Tiago Pinto avrebbe la certezza di poter acquistare Frattesi durante la prossima sessione estiva.