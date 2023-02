Ferrari, spunta un retroscena clamoroso: Vasseur a rischio! Ancora prima che inizi la stagione il ruolo del team principal è stato in bilico

Nessuno nel mondo dei motori, ma anche in mezzo ai tifosi Ferrari, quando è arrivata la notizia dell’addio si è stupito più di tanto. Perché sembrava chiaro che il rapporto tra una parte della Scuderia e Mattia Binotto fosse arrivato alla fine, almeno nel suo ruolo di team principal.

Così dallo scorso autunno era partita la caccia al successore, ancora prima che da Maranello ufficializzassero l’addio. Alla fine l’ha spuntata Frederic Vasseur, alla luce della sua esperienza in Formula 1, della sua abilità a vincere campionati anche se in Serie minori e dell’amicizia con Charles Leclerc.

Il dirigente francese è arrivato prima di Natale. Ha preso possesso delle sue stanze e dei suoi ruoli, presto finalmente toccherà a anche a lui essere al muretto del Cavallino per i primi test prestagionali a Sakhir. Ma quello che pochi sapevano è legato ai nomi sondati dalla proprietà prima di arrivare a scegliere Vasseur che è stato fortemente a rischio.

Ferrari, spunta un retroscena clamoroso: Horner poteva prendere il posto di Binotto

Per tornare a vincere quel Mondiale che a Maranello manca dal 2007 con Kimi Raikkonen c’è una sola via: puntare sui migliori e su chi ha già vinto. A Maranello ci hanno provato prima con Fernando Alonso e poi con Sebastian vettel senza successo. Ora che non potevano cambiare i piloti, hanno puntato su un team manager vincente, come Christian Horner.

Lo ha confessato lui stesso, intervistato dalla rivista tedesca ‘Auto Motor und Sport’. La proposta in effetti c’è stata, adesso lo sappiamo, ma conosciamo anche la risposta: “In effetti sono stato lusingato dalla chiamata della Ferrari. Però sono in Red Bull dagli esordi e mi sento responsabile della squadra, quindi non sono mai stato tentato di allontanarmi”.

Un senso di lealtà, soprattutto ora che la Scuderia è tornata vincente, che non gli ha fatto prendere in considerazione l’offerta. Horner ha confermato che non si vedrebbe da nessun’altra parte perché sta benissimo dov’è ed è anche sicuro che la Ferrari tornerà ad essere molto competitiva.

Lo farà anche senza Binotto, che qualcuno aveva accostato proprio alla Red Bull: “Ma non vedo quale ruolo avrebbe potuto svolgere da noi. Ovviamente lo scorso anno è stato difficile per lui in Ferrari, anche se hanno fatto un grande balzo in avanti. Forse avrà opportunità in qualche team più in basso in griglia”.

In realtà gli ultimi rumors vedono l’ex team principal delle Rosse con un ruolo strategico nella nuova squadra che nascerà dalla prossima stagione con l’avvento di Audi al fianco di Sauber. Tra qualche mese ne sapremo di più.

Ferrari, svelato il mistero sul nome completo della nuova monoposto: i tifosi sognano

Intanto cresce l’attesa per la prossima settimana perché nel giro di 24 ore, tra il 14 e il 15 febbraio si toglieranno i veli alle prime due sfidanti reali della Red Bull nel Mondiale di F1 2023. Fino ad oggi la nuova Rossa era conosciuti come ‘progetto 675’, ma in realtà adesso sappiamo la verità: Charles Leclerc e Carlos Sainz nel 2023 saliranno sulla Ferrari SF23.

Ecco il comunicato della Scuderia: “La monoposto 2023 della Scuderia Ferrari, che sarà svelata fra sette giorni esatti a Maranello, ha un nome. Si chiamerà SF-23. La squadra torna dunque alla denominazione che ha caratterizzato quasi per intero l’era ibrida della Formula 1. La sigla SF – sta per Scuderia Ferrari – ha infatti debuttato sulla SF15-T del 2015 ed è stata abbandonata solo lo scorso anno, con la F1-75”.

Questa sarà l’ottava monoposto ad avere nel suo nome la sigla SF, ma nelle altre occasioni non ha portato benissimo. La cabala però è fatta anche per essere smentita.