Sci, l’Italia piange la scomparsa di Elena Fanchini

Mentre il panorama mondiale sciistico si tinge di azzurro ai mondiali di Courchevel Meribel, l’Italia piange la scomparsa della campionessa Elena Fanchini a soli 37 anni. L’ex discesista da anni lottava contro un tumore.

Elena, campionessa di sport e di vita

Medaglia d’argento ai mondiali di Bormio nel 2005 nella discesa libera, sua specialità in cui si è affermata conquistando due vittorie di Coppa del Mondo, nel 2005 a Lake Louise e a Cortina d’Ampezzo nel 2015. La maggiore delle tre sorelle Fanchini, Nadia e Sabrina anch’esse dedite e protagoniste dello sci alpino italiano; grazie al loro sostegno Elena aveva più volte trovato la forza di rialzarsi, tornare a vivere e a sciare.

Aveva sconfitto la malattia già una volta, nel 2018, ritrovando la forza necessaria per tornare nel suo mondo, le montagne imbiancate e le piste, poi nel 2020 il ritiro ufficiale e ad agosto dello scorso anno la recidiva. Ma la figura di Elena Fanchini non è mai stata troppo lontana dal pensiero delle compagne di squadra in gara, lo scorso gennaio è stata Sofia Goggia a dedicarle la vittoria ottenuta nella discesa di Cortina d’Ampezzo.

Festeggiamenti sospesi a Courchevel Meribel

Solo questa notizia poteva stroncare l’entusiasmo ai mondiali di Courchevel Meribel. Nella giornata di ieri Marta Bassino ha conquistato il secondo oro per l’Italia in questa spedizione. Ma la notizia della scomparsa di Elena Fanchini è arrivata nel ritiro azzurro poco prima dei festeggiamenti. Senza esitazioni quindi la delegazione azzurra ha immediatamente deciso di sospendere le celebrazioni.

Il cordoglio della Federazione italiana sport invernali

Il comunicato della Fisi è arrivato tempestivamente, al fine di esprimere la propria vicinanza ai familiari e ripercorrere le tappe salienti della carriera di Elena.

“Un lutto ha colpito la squadra femminile di Coppa del mondo di sci alpino e tutta la famiglia degli sport invernali. Al termine di una grave malattia, è mancata nella sua casa di Solato a soli 37 anni Elena Fanchini, campionessa bresciana ritiratasi nel 2017. Elena si mise in luce nella discesa libera dei Mondiali di Santa Caterina Valfurva del 2005. A nemmeno 20 anni, conquistò una strepitosa medaglia d’argento alle spalle di Janica Kostelic.

Sorella delle ex nazionali Nadia e Sabrina, ha preso parte a sei edizioni dei Mondiali e a tre Olimpiadi. In Coppa del mondo conquistò due vittorie in discesa a Lake Louise nel 2005 e a Cortina nel 2015, per un totale di quattro podi. Nonostante una serie ripetuta di infortuni questi non le hanno mai tolto il sorriso e la capacità di farsi amare dalle compagne di squadra e dalle avversarie.

Il Presidente Flavio Roda e tutta la famiglia della Federazione Italiana Sport Invernali è vicina a Nadia, Sabrina, papà Sandro e mamma Giusi in queste tristi ore di sofferenza.”

L’Italia intera piange la scomparsa di Elena Fanchini e si prospetta grande affluenza sabato 11 febbraio alle 10.30 nella chiesa di S.Giovanni Battista, a Solato dove verranno celebrati i funerali.