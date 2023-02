Ancora un lutto nel calcio, addio a un numero uno: tifosi sconvolti. Ennesima morte improvvisa di un giocatore professionista

Cominciano ad essere troppi. Aumenta a dismisura il numero di atleti professionisti in piena attività che scompaiono a causa di un malore improvviso. Negli ultimi due o tre anni quasi non si contano i casi di morti nel mondo dello sport apparentemente senza una ragione precisa. Il calcio italiano ha invece vissuto due grandi tragedie a cavallo tra Natale e l’inizio di questo 2023. E’ ancora vivo il ricordo di tutti i tifosi e appassionati per la scomparsa di due leggende dello sport più amato del mondo.

Ancora ci si emoziona nel ricordare due giganti come Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, entrambi strappati alla vita troppo presto da un male infido e diabolico. Ma l’addio ai due campioni purtroppo non rappresenta un caso isolato. Da qualche tempo è cresciuto a livelli esponenziali il numero di atleti ancora in attività o giovani ex atleti la cui vita viene stroncata da malesseri improvvisi e fatali.

Calciatori che durante un evento agonistico crollano in campo, senza più alcuna possibilità di farcela. In Italia, l’ultimo tragico episodio di tal genere ci riporta a qualche anno fa quando il centrocampista del Livorno, Morosini, morì sul terreno di gioco a causa di un arresto cardiaco durante una gara di Serie B contro il Pescara.

Lutto nel mondo del calcio, addio a un giovane portiere del campionato belga

Poche ore fa è arrivata invece la notizia di una tragedia per certi versi simile a quella vissuta da povero Morosini, un altro lutto nel mondo del calcio, un dramma accaduto in Belgio durante una partita. E’ accaduto per la precisione nel corso della gara tra Winkel Sport B e Westrozebeke, valida per il campionato provinciale nelle Fiandre Occidentali.

Il portiere della squadra di casa, Arne Espeel, è venuto tragicamente a mancare. Il giovane numero uno è caduto a terra collassando dopo aver neutralizzato un calcio di rigore, compiendo il gesto più difficile per un estremo difensore. L’intervento dei soccorsi e il massaggio cardiaco, prima che il giocatore fosse trasportato all’ospedale, non hanno purtroppo evitato il dramma. Arne Espeel è morto a soli 25 anni sotto gli occhi dei suoi parenti, che stavano assistendo all’incontro dalle tribune.

Purtroppo non è la prima volta che un fatto di questa gravità si verifica su un campo di calcio e il timore, concreto, è che non sia neanche l’ultima. Gli atleti non sono macchine e per quanto siano fatti oggetto di assidui controlli medici che ne verificano le condizioni di salute, ogni tanto può capitare che qualcosa possa andare storto o che un problema magari congenito non venga rilevato dagli staff medici delle società.

Quando ci si accorge in tempo che qualcosa non va, gli atleti in questione vengono immediatamente fermati e viene ritirata loro l’idoneità agonistica. Sono infatti parecchi i casi di ex sportivi, anche celebri, la cui carriera si è interrotta bruscamente a causa di problemi di salute non rilevati inizialmente. Purtroppo però i morti continuano ad aumentare.