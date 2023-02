Infortunio Pogba, una sorpresa per Allegri: è successo poco fa. Il centrocampista francese, tornato a Torino l’estate scorsa, non è mai sceso in campo

“Pogba è ancora fuori e il problema è che non sappiamo neanche quando tornerà. Diciamo che si naviga a vista“. E’ nelle parole di un Massimiliano Allegri l’istantanea più recente e per molti aspetti inquietante sulle condizioni del 29enne centrocampista francese, tornato alla Juventus a furor di popolo l’estate scorsa da svincolato e che a causa di un infortunio rivelatosi molto più grave del previsto non è sceso in campo neanche un minuto.

Il primo pesante intoppo in seguito alla lesione del menisco esterno dei ginocchio destro rimediata nella seconda metà di luglio si concretizzò a causa della decisione dell’ex Manchester United di non fare ricorso all’intervento chirurgico, puntando invece sulla terapia conservativa. Decisione rivelatasi del tutto errata. A settembre, in assenza di miglioramenti, Pogba è tornato indietro accettando l’invito dello staff medico ad operarsi.

Effettuata l’operazione, si sperava che il giocatore potesse tornare a disposizione di Allegri entro un paio di mesi al massimo, giusto in tempo per giocare le ultime gare prima della lunga pausa legata alla disputa dei Mondiali del Qatar. E invece, niente da fare: Paul Pogba ha dovuto rinviare l’atteso debutto bis con la maglia della Juventus al nuovo anno.

Infortunio Pogba, che sorpresa per Allegri: la bella notizia alla vigilia del Nantes

Ma proprio quando i tempi sembravano maturi per un suo graduale ritorno in campo, in seguito alla convocazione del centrocampista francese per la sfida di campionato contro il Monza, un’altra doccia fredda si è abbattuta sul ‘Polpo‘ e sulla stessa Juventus. Un problema muscolare ha infatti bloccato il rientro dell’ex campione del mondo, causando rabbia e sconforto in tutto l’ambiente.

Ed è proprio alla luce di questo stato d’animo che vanno lette le dichiarazioni di Massimiliano Allegri di qualche giorno fa. Sconsolato e preoccupato, il tecnico livornese non ha potuto far altro che prendere atto dello status quo. Ora però, questo lunghissimo e quasi interminabile calvario sembra sia giunto alla fine. Siamo infatti a poche ore dalla sfida contro i francesi del Nantes, valida per l’andata dei play off di Europa League. Un match che i bianconeri giocheranno in casa tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

I bianconeri stanno preparando alla Continassa questa gara decisiva per il prosieguo della stagione europea. Sfumata la Champions League in seguito alla clamorosa eliminazione nella fase a gironi, Vlahovic e compagni non possono fallire l’appuntamento con il secondo torneo continentale per club.

Nel corso della mattinata di mercoledì allo Juventus Training Center della Continassa, la squadra si è ritrovata per il classico allenamento della vigilia di Coppa aperto alla stampa. E le buone notizie arrivano dall’infermeria: oltre ai due rientri importanti di Bonucci e Cuadrado, Allegri ha visto tornare ad allenarsi in gruppo proprio Pogba.

Il centrocampista francese ha prima svolto un lavoro individuale con un riscaldamento a parte ma in un secondo momento si è unito ai suoi compagni con cui ha disputato l’intera partitella in famiglia.