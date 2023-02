Futuro Hamilton, annuncio ufficiale: Verstappen e Leclerc avvisati. Mercedes è pronta per tornare sul tetto della F1

Un salto indietro puntando a tornare grande in futuro. La Mercedes nelle ultime ore ha svelato la nuova W14 e la prima sorpresa è nel colore: non è più tempo di frecce d’argento, ma tutta nera, come nel biennio 2020-2021 e come piace a Lewis Hamilton.

Una scelta in realtà diversa da quella presa allora, perché serve a limare ogni grammo di peso in eccesso per andare ancora più forte in pista e rientrare nei 798 kg di peso complessivi richiesti dal regolamento FIA per la stagione in corso.

Sarà la nuova arma di George Russell e Lewis Hamilton: uno almeno lo scorso anno un Gp l’ha vinto, in Brasile. L’altro invece è a secco da 23 gare (era la gara in Arabia Saudita 2021), la striscia più lunga della sua lunghissima carriera. Hamilton lo scorso gennaio ha compiuto 38 anni ma ha intenzione di arrivare almeno a 40 e di riprendersi anche quello che ha dovuto lasciare a Max Verstappen.

“Mi sento calmo, carico di energia e concentrato. Sono pronto a fare tutto ciò che è necessario per vincere. Siamo tutti ansiosi di scendere in pista e vedere cosa abbiamo per le mani. Abbiamo visto tutti presentare le auto e abbiamo provato a ‘fare zoom’ sulle foto per vedere qualche dettaglio – ha detto sorridendo – ma fino alla prossima settimana non sapremo qual è il livello di tutti in termini di auto e prestazioni”.

Futuro Hamilton, annuncio ufficiale: Toto Wolff anticipa quello che succederà

In realtà al momento c’è un altro argomento che interessa tutti i tifosi del campione britannico che ne ha molti anche in Italia. Perché il suo contratto con il team anglo-tedesco andrà in scadenza a fine anno e per ora non sono arrivati annunci ufficiali.

Ma rispetto ad un paio di stagioni fa, nonostante Lewis Hamilton abbia compito da poco 38 anni, nessuno ha dubbi sul fatto che andranno avanti insieme almeno sino al 2024. C’è già una base d’accordo per 35 milioni a stagione, soprattutto c’è una proposta di Mercedes per altro 10 anni come testimonial dell’azienda.

E non ha dubbi nemmeno Toto Wolff che a margine della conferenza stampa ha parlato con il quotidiano olandese De Telegraaf: “Lewis è veramente carico e pieno di energia in questo momento. Anzi, questa è la versione migliore che ho visto negli ultimi dieci anni dopo l’inverno. Lui conosce le capacità della squadra e non ha dubbi sul fatto che la Mercedes sia il gruppo con cui vuole stare. L’età non è un fattore, anche perché gli atleti di alto livello possono superare i propri limiti, come ha dimostrato Tom Brady nel football americano”.

Hamilton e la Mercedes, il team sta già pensando alla sua sostituzione: ipotesi clamorosa

L’unica faccia nuova in Mercedes al momento è quella di Mick Schumacher, sempre più lanciato sulle orme del padre anche se sarà ‘solo’ il terzo pilota: “Mi sono sempre sentito molto vicino alla Mercedes e adesso sono molto felice di far parte del team e so quanto sarà importante il mio ruolo nel favorire lo sviluppo della W14. Mi impegnerò a dare il massimo per contribuire alle nostre prestazioni”.

Sarà lui il futuro della squadra quando Hamilton smetterà? In realtà il 23enne tedesco vuole tornare in posta già protagonista nella prossime stagione, probabilmente con una squadra diversa che potrebbe essere la Williams oppure la McLaren.

E il nuovo Hamilton? C’è uno spettro che si aggira sulla Fomrula 1 ed è quello di Charles Leclerc. Come Sainz, anche lui ha un contratto che andrà a scadere con la Ferrai nel 2024 e ha confermato che per ora non è la sua priorità. E così le voci corrono.