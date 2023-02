Banchero e la passione per il calcio: il suo cuore batte per una big di A. La confessione della giovane stella dell’NBA esalta i tifosi

Il suo nome ha fatto in pochi mesi il giro del mondo e da giovane talento sconosciuto al grande pubblico è diventato un’autentica celebrità, uno degli sportivi più amati dal pubblico americano e italiano. Stiamo parlando di Paolo Banchero, ventenne stella degli Orlando Magic, una delle franchigie più popolari dell’NBA. Nato a Seattle nel novembre del 2002, Banchero è figlio di un’ex campionessa di basket americana, Rhonda Smith e dell’italiano Mario Banchero. Ha iniziato a giocare a basket da piccolo, soprattutto grazie alla sua altezza che a dodici anni era già sensazionale.

Ma non basta essere alti per eccellere in uno sport competitivo come il basket, serve soprattutto un grande talento. E il giovanissimo Banchero ne ha sempre avuto parecchio, fin dalle sue prime partite giocate al Rotary Boys and Girls Club di Seattle, la sua città natale. Inseguito dalle migliori università americane, pronte a fare carte false per strapparlo alla concorrenza, Banchero nell’estate del 2020 decide di impegnarsi con la Duke University.

Neanche due anni dopo il 23 giugno 2022 il giovane fenomeno di origini italiane viene scelto da una delle franchigie dell’NBA più popolari e affascinanti, gli Orlando Magic, che lo selezionano come prima scelta assoluta al Draft NBA del 2022.Il 19 ottobre per Paolo Banchero è una giornata storica: fa infatti il suo esordio in NBA contro i Detroit Pistons mettendo a referto 27 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, primo rookie a segnare almeno 25 punti, 5 assist e 5 rimbalzi al debutto dai tempi di LeBron James.

Banchero e la passione per il calcio: il giovane fenomeno dell’NBA confessa il suo amore per il Milan

In pochi sapevano però che oltre al basket il 20enne fuoriclasse di Seattle nutrisse una sincera e viscerale passione per il calcio e che il suo cuore battesse per una grande del nostro campionato di Serie A. Dopo la carrellata di cantanti col cuore rossonero freschi di Sanremo, e inquadrati a bordo campo nella serata di Champions col Tottenham, il Milan mette ‘a referto’ un altro tifoso illustre: proprio la stella emergente del basker made in USA, Paolo Banchero.

L’ala degli Orlando Magic è infatti stato immortalato in un tweet, postato da ‘NBAItalia’ con la maglia rossonera fra le mani. Numero 5 ovviamente, lo stesso che usa a Orlando. Il club campione d’Italia ne è stato particolarmente compiaciuto, tanto da farne oggetto di un comunicato ufficiale.

Selezionato come prima scelta assoluta all’NBA Draft 2022, Banchero si sta affermando come uno dei migliori rookie della lega. Da Salt Lake City, nello Utah, dove il giocatore è impegnato per l’All-Star 2023, la giovane stella italo-americana ha svelato la sua fede rossonera posando orgogliosamente per alcuni contenuti foto e video della Nba con la maglia del Milan.

Il giovane talento dei Magic ha affermato: “Grazie per questo fantastico regalo. Non vedo l’ora di venire allo stadio e conoscere la squadra, forza Milan!“. E così dopo Jannik Sinner, il Diavolo scopre di avere dalla sua parte un altro giovane grande talento dello sport mondiale.