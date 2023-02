Hamilton, arriva la doccia gelata: addio ai sogni di gloria. Il fuoriclasse della Mercedes costretto a una rinuncia importante

Meno di due settimane al primo semaforo verde della nuova stagione di Formula 1. Il Mondiale 2023 si aprirà ufficialmente domenica 5 marzo sul circuito del Bahrain, dove si aprirà la caccia al titolo. Nel ruolo della lepre ovviamente il campione in carica Max Verstappen alla guida di una Red Bull che si presenta ai nastri di partenza con il ruolo di grande favorita. Due tema però hanno tutta l’intenzione di scalzare Milton Keynes dal gradino più alto del podio, la Ferrari e la Mercedes. E c’è un pilota, Lewis Hamilton, che insegue con rabbia il sogno di conquistare l’ottavo titolo iridato della sua strepitosa carriera.

E proprio a proposito di Hamilton, va detto che il quasi 38enne fuoriclasse di Stevenage oltre alla viscerale e innata passione per le quattro ruote e per il mondo della Formula 1, da anni coltiva con quasi identica attenzione un interesse significativo verso altre discipline sportive. Interesse che ha portato ‘Sir’ Lewis a compiere investimenti importanti, come un qualsiasi imprenditore desideroso di entrare nel mondo dello sport.

Negli Stati Uniti, ad esempio, il fuoriclasse della Mercedes sette volte campione del mondo è comproprietario dei Denver Broncos, franchigia di prestigio che milita in NFL, ossia nel massimo campionato di football americano. E c’è una voce che da mesi circola con particolare insistenza secondo cui Lewis Hamilton starebbe prendendo in esame la possibilità di entrare con decisione anche nel mondo del calcio, questa volta in Premier League.

Hamilton, il sogno è già finito? Le ultime notizie non lasciano dubbi

Non è un mistero che il calcio sia uno degli sport più amati dal fuoriclasse inglese. Da bambino sognava di diventare una stella del calcio britannico e trascinare la Nazionale dei tre leoni alla conquista del titolo mondiale. La vita gli ha poi riservato un percorso diverso, ma l’amore per il pallone non è mai scemato tanto che nelle ultime settimane aveva preso corpo un’ipotesi affascinante: l’ingresso di Hamilton nella nuova proprietà del Manchester United in qualità di socio di minoranza, in un ticket con l’imprenditore Jim Ratcliffe, CEO di Ineos.

E proprio la vicenda legata all’ingresso nel capitale dei Red Devils è stata ripresa dai giornalisti in occasione della presentazione della nuova Mercedes. In quella circostanza lo stesso Hamilton ha voluto fornire un aggiornamento sulla questione: “Sono molto vicino a Jim Ratcliffe e quindi sono al corrente della sua situazione con lo United – ha ammesso l’inglese in una dichiarazione riportata da The Mirror – parliamo molto di calcio, perché è molto appassionato”.

Hamilton ha di fatto confermato, senza renderlo esplicito, il suo interesse nei confronti dello United: “Discutiamo molto su quello che sta facendo la sua squadra e parliamo anche di come sta giocando l’Arsenal. Ovviamente lui è di Manchester, ma non ci sono altre informazioni che posso darvi su questo”.

Il sogno di Hamilton di diventare azionista dei Red Devils rischia però di naufragare. Proprio in extremis la famiglia Glazer ha ricevuto una maxi offerta da parte dello sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, figlio del Primo Ministro del Qatar. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK la super proposta è pari a 5,1 miliardi di dollari, una cifra inavvicinabile per chiunque.