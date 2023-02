Ferrari, sarà un mondiale super: l’annuncio lascia tutti a bocca aperta. Manca sempre meno al primo Gran Premio della nuova stagione di F1

Il fatidico 5 marzo è sempre più vicino. Tra meno di dieci giorni sul circuito del Bahrain avrà inizio il mondiale di Formula 1 2023, che milioni di appassionati sperano si trasformi in un lungo testa a testa per la conquista del titolo. L’anno scorso la Red Bull e Max Verstappen hanno dato vita a un monologo, con Ferrari e Mercedes costrette al ruolo di semplici sparring partner. Viceversa sembra ci siano i presupposti affinchè la prossima stagione possa regalare molte più emozioni e un esito incerto fino all’ultima gara.

In particolare le maggiori speranze di contrastare seriamente la Red Bull sono riposte nella scuderia di Maranello che oltre ad aver confermato la sua coppia di piloti, che gode della stima incondizionata di tutto il management della Rossa, ha impresso una svolta al muretto ingaggiando un nuovo e ambizioso team principal. Le dimissioni di Mattia Binotto, che aveva perso la fiducia del presidente John Elkann, hanno aperto la strada all’arrivo di Frederic Vasseur.

L’esperto manager francese, reduce da un’esperienza importante all’Alfa Romeo, sta vivendo questa nuova avventura come una grande e forse irripetibile opportunità professionale. Vasseur lavora a Maranello dalla mattina alla sera e si dice sicuro che il 2023 sarà l’anno della svolta definitiva per la Ferrari. I tifosi del Cavallino Rampante sono ovviamente al suo fianco.

Ferrari, il segreto del successo sarà Vasseur: “Somiglia molto a lui”

La nomina di Frederic Vasseur a capo del team Ferrari ha subito fatto correre il pensiero di appassionati e addetti ai lavori alla figura del suo illustre predecessore Jean Todt, ovviamente a causa della comune provenienza dalla Francia. I tifosi della Rossa si augurano che possa avere la stessa fortunatissima parabola a Maranello in termini di risultati sportivi, dato che l’ex presidente della FIA è riuscito a collezionare 6 titoli mondiali piloti – 5 con Michael Schumacher e 1 con Kimi Raikkonen – e 7 successi nella classifica costruttori.

Lo stesso Vasseur aveva fatto riferimento all’illustre connazionale, svelando nel primo incontro a Maranello con i giornalisti esteri, di avere intenzione di incontrare Todt, per avere a disposizione i preziosi consigli dell’esperto manager. Nel corso di un intervento all’emittente inglese Sky F1, il giornalista Ted Kravitz ha spiegato di aver riconosciuto nell’ex team principal di Renault e Alfa Romeo Sauber dei tratti comuni con il 76 enne di Pierrefort.

“Sarà interessante osservare Vasseur, che si è messo subito in ‘modalità Jean Todt’, ovvero non ha rilasciato dichiarazioni roboanti o frasi particolari. Ha spiegato che Charles Leclerc e Carlos Sainz avranno lo stesso identico trattamento e ha specificato che sarà lui eventualmente a scegliere chi favorire in base allo sviluppo del mondiale. Ed è molto più di quello che sul tema abbia mai detto Mattia Binotto”.

Kravitz ha infine spiegato di riporre grande fiducia nella SF-23 presentata lo scorso 14 febbraio: “La Ferrari ha sistemato qua e là la vettura dello scorso anno, inclusa la power unit. I test fatti in inverno hanno dato esiti positivi sul motore, per cui non hanno fatto nulla di avventuroso sulla SF-23. Personalmente ho grandi speranze sulla Ferrari e credo siano pronti per contendere il titolo mondiale alla Red Bull”.