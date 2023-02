Sky Sport, l’ultima proposta per gli abbonati è top: basta provare. Proseguono le grandi manovre delle tv a pagamento, che occasione

La stagione del grande sport sta per entrare sempre più nel vivo perché marzo significa tantissimi appuntamenti da non perdere per gli appassionati. Lo sanno bene anche a Sky e per questo è stata lanciata proprio nelle ultime ore una nuova proposta di abbonamento imperdibile.

Il 5 marzo infatti dal Barhrein scatterà il Mondiale di Formula 1 e tre settimane dopo in Portogallo anche il Motomondiale che sono due esclusiva Sky per l’Italia. Ma ci saranno anche gli ottavi di Champions League, i Masters 200 di Indian Wells e Miami, il Sei Nazioni di rugby con la fase decisiva e molo altro.

Per questo Sky ha lanciato una proposta che rimarrà aperta fino alla data d’inizio della nuova stagione dei motori, il 5 marzo 2023. Una promozione che prevede l’abbonamento a Sky Tv e Sky Sport a 24,90 euro al mese anziché a 45 euro e quindi quasi a metà prezzo, per un periodo di 18 mesi.

L’offerta è considerata valida per chi sottoscrive l’abbonamento con Sky Q attivando l’offerta Sky Smart: per i primi 18 mesi Sky TV a 14,90 euro al mese (anziché 25) più Sky Sport a 10 euro al mese (anziché 20 euro).

Ma cosa comprende il piano per gli abbonati? Partiamo da Sky Sport: si potranno vedere tutte le partite della lUEFA Champions League (121 sulle 137 totali) da qui alla finale 2023 e tutta la prossima stagione. Inoltre la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League. Ma anche tutti i weekend di MotoGP, Superbike e di Formula 1, sempre in diretta.

E poi la NBA con oltre 300 partite inclusi Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend e tanto altro sport, dal rugby al golf che da quest’anno ha di nuovo un canale dedicato. Inoltre le news in tempo reale, approfondimenti e inchieste esclusive con Sky Sport 24.

Capitolo a parte merita il tennis. Anche in questo caso che il canale 205, Sky Sport Tennis, con Wimbledon, tutti i tornei ATP Masters 1000 e molto altro. Di recente però il sito specializzato Sport Business ha lanciato una bomba. la pay-tv controllata da Comcast infatti avrebbe comprato i diritti televisivi dei tornei ATP e WTA a partire dal 2024 per Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Svizzera ma anche Italia.

Un accordo della durata quinquennale e nel quale rientrerebbero quasi tutti i tornei ATP e quasi tutti i tornei WTA. Nel nostro Paese resterebbero in teoria fuori gli Internazionali BNL d’Italia a Roma per i quali i diritti domestici sono venduti separatamente, come succede per tutti i tornei Masters 1000 o WTA 1000.

Offerta Sky, non solo sport nel pacchetto: ecco cosa prevede per i nuovi abbonati

Nel pacchetto in offerta a 24,90 euro però c’è anche tutto quello che comprende Sky tv. Quindi una ricca proposta che ingloba gli show alle serie TV, i documentari e le news 24 ore su 24, oltre alle produzioni Sky Original.

Una vasta scelta di serie tv italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA e gli show di Sky come Masterchef oppure X Factor da guardare con tutta la famiglia. E ancora, una ricca proposta di documentari con la storia, l’attualità, i segreti della natura, il mondo animale e la scienza.

Infine sempre nel pacchetto anche Peacock, con tutti i successi di NBCUniversal, disponibili on demand: nuove serie originali e storiche, reality e film.