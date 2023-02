Eleonora Boi-Gallinari, l’annuncio social scuote i fan: piovono i like! La coppia è convolata a nozze nel 2019 a Cagliari, nella città della giornalista

Tra tante coppie illustri dello showbiz che negli ultimi mesi sono andate in frantumi, basti pensare a Francesco Totti e Ilary Blasi o a Gerard Piquè e Shakira, ce n’è una che continua ad andare d’amore e d’accordo e che non offre alcun segnale di possibile stanchezza. Stiamo parlando di Eleonora Boi e Danilo Gallinari, che dopo il matrimonio celebrato quasi quattro anni fa hanno avuto una figlia, la piccola Anastasia, che non più tardi di due mesi fa ha compiuto i suoi primi due anni di vita.

Innamorati più che mai, anche più di prima: il 34enne fuoriclasse del basket azzurro che da anni milita nel campionato più importante del mondo, l’NBA e la splendida giornalista sportiva delle reti Mediaset non si perdono di vista un solo istante. Dopo aver superato una piccola crisi qualche anno fa il loro rapporto è decollato una volta per tutte. La decisione di convolare a nozze nel 2019 fu presa da entrambi proprio per consolidare un legame che non conosceva più ostacoli.

Nel frattempo Gallinari ha continuato a giocare ad altissimi livelli in alcune delle franchigie di maggior prestigio del basket nordamericano: dopo gli Atlanta Hawks, in cui ha militato per due stagioni, da qualche mese il campione di Sant’Angelo Lodigiano indossa la canottiera più famosa del mondo, quella dei Boston Celtics. Nel frattempo Eleonora Boi continua a coltivare la sua grande passione, il giornalismo sportivo.

Eleonora Boi-Gallinari, l’annuncio sui social fa impazzire fan e tifosi

Danilo ed Eleonora condividono la passione per i viaggi: insieme nel corso degli ultimi anni hanno visitato le mete più suggestive ed esotiche. Da qualche giorno ad esempio si trovano in Messico, un’esperienza affascinante che i due hanno voluto immortalare sui rispettivi profili Instagram pubblicando una serie di scatti da lasciare letteralmente senza fiato. Ma è di qualche ora il post che ha raccolto il maggior numero di like e felicitazioni da parte di migliaia di fan.

La Boi e Gallinari sono diventati genitori due anni fa quando la bella giornalista sarda ha dato alla luce la piccola Anastasia. La bimba forse ancora non sa che presto avrà in dono un fratellino, o una sorellina. Eleonora Boi è infatti in dolce attesa. La conduttrice e giornalista delle reti Mediaset, infatti è incinta del secondo figlio. Lo ha reso noto la stessa Boi, che su Instagram ha postato diverse foto col pancione scrivendo: “Non vediamo l’ora di conoscerti“, annunciando che saranno presto in quattro.

La notizia ha fatto subito il giro dei social scatenando l’entusiasmo dei fan che in breve tempo hanno preso d’assalto il profilo Instagram della giornalista sportiva e dello stesso Gallinari. Migliaia i messaggi di congratulazioni e complimenti che la coppia ha ricevuto da amici, semplici followers e conoscenti. Il bambino nascerà nei prossimi mesi, molto probabilmente nel corso della prossima estate.