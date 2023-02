Jannik Sinner, arriva la doccia fredda: delusione e amarezza tra i tifosi. Il 22enne talento di San Candido è reduce dalla finale di Rotterdam

Una fastidiosa e sgradita influenza ha impedito a Jannik Sinner di scendere in campo nel torneo ATP 250 di Marsiglia, un impegno a cui il giovane tennista altoatesino teneva soprattutto come preparazione ai primi due Masters 1000 di questo 2023, i tornei di Indian Wells e Miami. Due appuntamenti, questi sì, davvero imperdibili per il 22enne talento di San Candido, il cui obiettivo dichiarato è riconquistare prima possibile un posto nell’agognata top-ten del Ranking ATP.

Il coach di Sinner, Simone Vagnozzi, ha voluto rassicurare i tifosi in merito alle condizioni fisiche del suo allievo: “Jannik ha preferito fermarsi per smaltire questa lieve influenza. Ma sarà al massimo della forma per i prossimi impegni, soprattutto i due grandi tornei americani dove ha chance importanti di arrivare in fondo“. Notizie confortanti che smentiscono seccamente i rumors circolati qualche giorno fa, secondo cui Sinner non avrebbe recuperato in tempo per la trasferta negli Stati Uniti.

Nel frattempo però con la conclusione dei tornei ATP 500 di Rio de Janeiro ed ATP 250 di Doha e Marsiglia, nella notte italiana di lunedì 27 febbraio 2023, è stato pubblicato e aggiornato il Ranking mondiale: il serbo Novak Djokovic rimane al comando davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz, vincitore dell’ultima edizione degli Open degli Stati Uniti che per qualche settimana ha assaporato il gusto inconfondibile della prima posizione in classifica.

Jannik Sinner, la doccia fredda arriva dal Ranking ATP: tifosi amareggiati

In casa Italia, dopo il successo a sorpresa del britannico Cameron Norrie in Brasile, proprio Jannik Sinner si ritrova a scivolare indietro di una posizione, scavalcato proprio dal 27enne mancino di Johannesburg, e si installa al 13/o posto. Restano stabili, invece, sia Lorenzo Musetti, che mantiene la 18ma piazza, sia Matteo Berrettini, che conferma il suo non proprio esaltante 24/o posto.

Nel complesso restano sei gli italiani posizionati nei primi 100 posti del Ranking ATP: oltre a quanto già detto per Sinner, Berrettini e Musetti infatti, vi sono anche Lorenzo Sonego, in risalita al 67/o posto (+4), Fabio Fognini, che si riporta all’82° (+4), e Marco Cecchinato, il quale scende al 91/o posto (-1).

La speranza dei tifosi e di tutti gli appassionati di tennis è che questo 2023 possa regalare grandi soddisfazioni agli atleti azzurri. A cominciare ovviamente da quelli dotati di maggior talento. Il sogno, che ad oggi sembra proibito, di Sinner e dello stesso Berrettini è quello di riuscire a prendere parte alle ATP Finals in programma alla fine dell’anno. Impresa che si preannuncia particolarmente proibitiva, soprattutto per il tennista romano che dovrà recuperare qualcosa come quattordici posizioni nel ranking.

Tutto è legato, manco a dirlo, alle condizioni fisiche dei due atleti azzurri. Incrociando le dita, senza gli acciacchi e i contrattempi che hanno condizionato pesantemente la scorsa stagione, sia Sinner che Berrettini potranno giocarsi le proprie chance. Il 2023 è appena iniziato, grandi appuntamenti attendono i nostri due alfieri: tutto può ancora succedere.