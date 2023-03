Stefano Bettarini, l’attacco durissimo al GF Vip: il messaggio divide i social. L’ex giocatore di Bologna e Sampdoria lancia critiche molto pesanti

La settima edizione del Grande Fratello Vip passerà alla storia come una delle più discusse e politicamente scorrette. Non è un mistero che all’interno della Casa più spiata d’Italia alcuni dei concorrenti del reality si siano spesso lasciati andare ad espressioni verbali decisamente inopportune se non addirittura volgari. Parolacce, insulti, offese sono quasi all’ordine del giorno senza però che la produzione del programma nè il conduttore Alfonso Signorini abbiano finora preso provvedimenti in proposito.

Un lassismo che non è piaciuto a molti, in particolare a Stefano Bettarini tornato a fare polemica. Pare infatti che l’ex calciatore non abbia gradito l’atteggiamento tenuto da Alfonso Signorini, o almeno le sue decisioni prese in questa edizione del Grande Fratello Vip 7. L’ultima puntata è iniziata con il presentatore e giornalista che ha intimato ad alcuni concorrenti di chiedere scusa al pubblico da casa per via dei toni, delle parole e dei modi utilizzati nel corso di questi mesi un po’ da tutti.

Sonia Bruganelli, la compagna di Paolo Bonolis, si è scusata per aver esagerato nei toni contro alcuni concorrenti presenti nella Casa più spiata d’Italia. Invece tra i cosiddetti vipponi ha parlato, per chiedere scusa a nome di tutti, Daniele Dal Moro. Signorini ha assicurato ai concorrenti che a partire dalla prossima puntata la produzione e lo stesso giornalista prenderanno provvedimenti nel caso in cui qualcuno dei coinquilini della casa dovesse assumere comportamenti scorretti o squalificanti.

Stefano Bettarini, che attacco a Signorini: il post parla chiaro

Dunque, sembra proprio che tutti i concorrenti all’interno del bunker di Cinecittà dovranno mantenere la calma ed evitare, soprattutto, il turpiloquio. I toni duri ed aggressivi non dovranno più caratterizzare le puntate del GF Vip 7. La decisione presa da Alfonso Signorini però ha fatto storcere il naso a Stefano Bettarini. L’ex giocatore, tra le altre, di Bologna e Sampdoria, ha infatti condiviso una storia sul suo profilo Instagram abbastanza eloquente.

Nello specifico l’ex marito di Simona Ventura ha pubblicato un’immagine che ritrae un uomo che si piega in avanti, su cui ha scritto: “CHI”. E ad accompagnare la foto una frase che lascia poco spazio alle interpretazioni: “C’è differenza tra un inchino e un piegarsi a 90 gradi. La legge del taglione”. Un’accusa davvero pesante ma del resto non è la prima volta che Bettarini si espone per le scelte prese dagli autori del programma di Canale 5 e dallo stesso Signorini.

L’ex terzino sinistro ritiene che la legge non sia uguale per tutti in questo reality show e che molti concorrenti vengano giustificati per le loro azioni, evitando così le squalifiche. Ormai da due edizioni, Alfonso Signorini ha deciso di evitare di squalificare i gieffini se non in presenza di fatti veramente gravi. In questa edizione ad aver fatto le spese per i propri comportamenti è stata la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra.

In realtà nonostante la squalifica alla sorella di Elettra è stata concessa la possibilità di rimanere all’interno dello studio, permesso che non fu accordato allo stesso Bettarini quando nel 2020 fu squalificato a causa di una bestemmia pronunciata davanti alle telecamere.