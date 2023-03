Diritti TV, la svolta è pazzesca: ora può cambiare tutto. Spunta un’ipotesi davvero clamorosa che rischia di stravolgere tutti gli equilibri

La Serie A resta con il fiato sospeso. La questione relativa alla vendita dei diritti televisivi del campionato di calcio continua a preoccupare e non poco i venti presidenti dei club della massima serie. Il contratto con la piattaforma streaming DAZN per la cessione in esclusiva delle immagini di tutte le partite, stipulato durante la tarda primavera del 2021, scadrà tra poco più di un anno, a giugno del 2024.

Ma a tenere in ansia le società di calcio sono le prospettive a breve termine: ad oggi infatti non si intravedono ancora spiragli per negoziare una nuova intesa alle stesse cifre pattuite un anno fa. Anzi, è più che probabile che la prossima offerta formulata dalla piattaforma anglosassone sarà nettamente al ribasso. Ma nelle ultime ore sta prendendo piede un’ipotesi a dir poco clamorosa, che potrebbe realmente stravolgere il mercato dei diritti televisivi nelle prossime stagioni.

Sembra infatti che la Lega Calcio di Serie A stia seriamente pensando di acquistare Sky Italia. Nelle prossime ore a Milano è in programma un’assemblea dei club che ha in programma due punti all’ordine del giorno: in primis la prossima asta per i diritti tv, a seguire il negoziato con i fondi d’investimento e le banche che si sono offerti di finanziare il calcio italiano.

Ma in base a quanto rivelato dal quotidiano La Stampa, un’idea davvero particolare si starebbe facendo strada tra i presidenti su come impiegare quei soldi. Ovvero avanzare un’offerta per comprare Sky Italia e costituire una piattaforma televisiva proprietaria della Serie A. In questo modo la Lega non si troverebbe a dover partire da zero con il canale tematico e al tempo stesso potrebbe presentarsi ai mercati con un’offerta già ampiamente strutturata.

Tra il dire e il fare però c’è un vero e proprio Oceano di possibili ostacoli. Per rendere concreta quella che ad oggi è solo un’idea è necessario superare e risolvere molti problemi. Spetta all’amministratore delegato Luigi De Siervo avanzare la proposta ai vertici di Comcast che a quanto pare non hanno una gran voglia di vendere Sky Italia. Il colosso televisivo satellitare è passato di mano nel 2018, quando Rupert Murdoch ha venduto per 40 miliardi di dollari il suo gruppo a Comcast che negli ultimi mesi ha investito molto in Italia.

I televisori Sky Glass, l’esclusiva della Formula 1 e la Champions League fino al 2027 sono un esempio di questa politica espansiva. Se poi Comcast dovesse valutare l’offerta, rimane il problema delle attività che esulano dai media e dal settore sportivo. A quel punto la Lega potrebbe farsi avanti per rilevare soltanto Sky Sport o per trovare un partner industriale per gestire l’extra-calcio. L’assemblea dei club potrebbe indire nei prossimi mesi la gara, magari invitando le grandi banche a mandare proposte di finanziamento per l’acquisto.