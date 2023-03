Ferrari-Leclerc, clamoroso passo d’addio? C’è il nome del suo nuovo team. Il contratto del pilota monegasco con Maranello scadrà alla fine del 2024

Non è certamente iniziato nel migliore dei modi il mondiale di Formula 1 2023 per la Ferrari. A Maranello e dintorni tutti o quasi erano convinti che già il primo Gran Premio della stagione potesse vedere una Rossa grande protagonista, magari già in grado di competere quasi ad armi pari con il campione del mondo in carica, l’olandese della Red Bull Max Verstappen. In realtà la delusione è stata pari alle attese della vigilia: Carlos Sainz si è dovuto accontentare del 4/o posto mentre Charles Leclerc è stato addirittura costretto al ritiro mentre occupava la 3/a posizione.

L’esito del Gran Premio del Bahrain ha sollevato polemiche e destato molte perplessità in merito alla reale competitività della Ferrari in questa stagione. Ora addirittura si vocifera da più parti di un clamoroso divorzio tra il pilota monegasco e la Ferrari al termine di questo campionato del mondo. Un’ipotesi che potrebbe a sorpresa prendere corpo, con un finale che lascerebbe l’amaro in bocca ai tifosi del Cavallino Rampante.

“Il rinnovo di contratto? Non è urgente perchè la priorità in questo momento è ottenere risultati e vincere. La Mercedes? Non c’è alcuna trattativa anche perchè sto molto bene in Ferrari“. Con queste dichiarazioni, nette e pronunciate senza tentennamenti di sorta, fatte di attesa ma anche di fiducia, Charles Leclerc aveva liquidato prima dell’inizio del campionato il tema del suo rinnovo di contratto con la Ferrari, in scadenza a fine 2024.

Ferrari-Leclerc ai titoli di coda? La Mercedes torna alla carica per il monegasco

Leclerc aveva inoltre allontanato con decisione l’ipotesi di un suo approdo nella scuderia di Brackley alla guida delle Frecce d’Argento. In realtà qualcosa di vero c’è: in primis l’interessamento nei suoi confronti da parte della Mercedes, che considera il talento monegasco, insieme a Lando Norris, il principale candidato a sostituire Lewis Hamilton quando il fuoriclasse inglese sette volte campione del mondo deciderà di appendere il casco al chiodo.

Queste rassicuranti dichiarazioni di Leclerc risalgono però a qualche giorno prima del fallimentare GP del Bahrain, nel quale il pilota monegasco non ha visto nemmeno la bandiera a scacchi a causa di un problema alla power unit. Ma soprattutto a Sakhir il numero 16 della Ferrari si è reso conto che la monoposto rossa, ancora una volta, non sembra all’altezza del confronto diretto con la Red Bull di Max Verstappen, principale favorita nella corsa al titolo iridato.

In questo clima di incertezza si inseriscono i rumors che giungono dal Regno Unito secondo cui potrebbe andare in porto a fine stagione un clamoroso scambio tra Leclerc e Hamilton, con l’inglese diretto a Maranello e il monegasco a Brackley. Molto probabilmente si tratta di fantamercato, ma che il contratto del britannico sia in scadenza alla fine di quest’anno è un dato di fatto che contribuisce ad alimentare l’incertezza.