Lazio, l’ex stella Lucas Leiva dice addio al calcio: il motivo è allarmante. Il centrocampista brasiliano appende gli scarpini al chiodo

E’ stato per dieci anni una colonna del Liverpool, per i successivi cinque un pilastro della Lazio più bella degli ultimi anni, quella guidata da Simone Inzaghi che oltre a praticare un calcio di ottima fattura ha conquistato una Coppa Italia e due Supercoppa Italiana. Una squadra che aveva nel centrocampo il suo principale punto di forza, grazie al super trio formato da Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva. Proprio il regista brasiliano è stato di quella Lazio uno dei titolarissimi, uno di quei giocatori da cui Inzaghi non poteva prescindere.

In cinque stagioni disputate in maglia biancoceleste il mediano di Dourados ha collezionato 155 presenze, quasi tutte da titolare e realizzato due gol. Sono invece 24 le gare giocate con la nazionale brasiliana, con la quale si è aggiudicato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Centrocampista di rara intelligenza tattica, Lucas Leiva ha vinto in realtà molto meno di quanto avrebbe meritato un giocatore del suo livello.

E ora, a trentasei anni appena compiuti, ha preso la decisione più sofferta per un calciatore: smettere di giocare e porre fine alla sua carriera. Una scelta che nel caso del centrocampista verdeoro è purtroppo obbligata, stando almeno alle sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa qualche ora fa.

Lazio, l’ex Lucas Leiva dice addio al calcio giocato: la causa è un problema di salute

Lucas Leiva ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a causa di un problema cardiaco riscontrato qualche settimana fa. L’ha annunciato in queste ore durante una conferenza stampa a Porto Alegre, città della sua prima e ultima squadra in carriera: il Gremio. Visibilmente commosso, l’ex stella della Lazio era fermo ai box dallo scorso dicembre, quando gli era stato diagnosticato appunto un problema cardiaco emerso in occasione di alcuni test di routine.

Leiva ha preso la parola e comunicato il suo addio all’attività agonistica senza riuscire a trattenere le lacrime: “Voglio ringraziare il Gremio per tutto il supporto che mi ha dato in questi tre mesi. Oggi annuncio in via ufficiale il mio ritiro dal calcio giocato. È stato un periodo difficile e credo che sia la prima volta che mi vedere piangere“.

Dal tono e dal contenuto delle sue dichiarazioni si intuisce come l’ex mediano biancoceleste avrebbe desiderato ancora giocare a calcio: “Sto finendo dove avrei voluto finire, ma non nel modo in cui avrei voluto finire. Sono sicuro che adesso si aprirà un nuovo capitolo. Speravo che la situazione potesse migliorare, ma così non è stato. La mia salute viene prima di tutto“.