“So come battere Alcaraz”, l’annuncio di Sinner fa esultare i tifosi. Il 22enne altoatesino si prepara per il Masters 1000 di Miami

E’ sembrato un ostacolo quasi insormontabile, il baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz. L’irrisoria facilità con la quale il ventenne tennista nuovo numero uno del mondo ha liquidato in finale a Indian Wells un Daniil Medvedev in splendide condizioni di forma ha esaltato i suoi tifosi e spaventato la concorrenza, compreso il nostro Jannik Sinner. Il 21enne altoatesino non è riuscito in semifinale a fermare la corsa inarrestabile di colui che gran parte della critica e degli addetti ai lavori ha già investito del ruolo, scomodo ma elettrizzante, di erede unico di Rafa Nadal.

E il diciannovenne fenomeno di Murcia ha dimostrato ampiamente di possedere tutti i requisiti per sedersi sul trono di re del tennis mondiale al posto del suo illustre connazionale. A vent’anni ancora da compiere, lo farà tra un mese e mezzo, Carlos Alcaraz ha già all’attivo una vittoria agli Open degli Stati Uniti, suo primo torneo del Grande Slam, più altri successi di grande prestigio e rilievo internazionale a Miami, Madrid e Indian Wells.

Proprio in occasione del torneo americano conclusosi due giorni fa, Alcaraz ha battuto in due set Jannik Sinner con il punteggio di 7-6 6-3. Un match che ha ribadito l’attuale superiorità del fenomeno iberico ma che al tempo stesso ha confermato i progressi evidenti compiuti dal talento di San Candido. Passi avanti non sufficienti per ora a superare un avversario come il giovane spagnolo ma che lasciano ben sperare in vista dei prossimi impegni.

“So come battere Alcaraz”, l’annuncio di Sinner scatena l’entusiasmo dei tifosi

Nel corso della consueta intervista rilasciata a microfoni e taccuini qualche ora dopo la sfida contro Alcaraz, Sinner ha fatto sfoggio di un discreto ottimismo, soprattutto alla vigilia di un altro appuntamento da non perdere come il torneo Masters 1000 ATP di Miami. “La mia partita in generale è stata buona, ma credo che la differenza più grande sia dipesa dal rendimento del mio servizio. Non ho sicuramente servito bene. Ho avuto le mie possibilità, soprattutto nel primo set dove ho anche avuto un pizzico di sfortuna”.

Dunque, il campione di San Candido sembra aver individuato il suo punto debole rispetto al grande rivale che lo ha già battuto in occasioni importanti. Tra qualche giorno avrà inizio un altro torneo di grande livello, il Masters 1000 di Miami che l’anno scorso vide proprio la vittoria di Alcaraz. Ma Jannik già pregusta una possibile rivincita.

“Mi concederò un paio di giorni al massimo di riposo e poi inizierò da subito a lavorare per concentrarmi sul prossimo appuntamento. Mi sento molto bene dal punto di vista fisico e pronto per andare a Miami. So di poter centrare un altro grande risultato anche lì”.