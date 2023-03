Marquez, finalmente fuori dall’incubo? Le sue parole allarmano i tifosi. Domenica prossima avrà inizio il mondiale di MotoGP con il Gran Premio del Portogallo

Dopo la Formula 1, tocca alla MotoGP. Con l’inizio della primavera tornano a rombare i motori del motomondiale, che prenderà il via domenica prossima con il Gran Premio del Portogallo. Sul circuito del Portimao in Algarve scatterà il primo semaforo verde della stagione: si riparte con il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, chiamato a difendere il titolo in sella alla sua Ducati dall’assalto di una concorrenza più agguerrita che mai. In primis la Yamaha di Fabio Quartararo che proverà a riprendersi l’alloro iridato sfuggitogli lo scorso anno.

C’è poi Enea Bastianini, che nei test prestagionali ha impressionato gli addetti ai lavori per la qualità delle sue performance. Chi invece almeno all’inizio, non dovrebbe impensierire più di tanto il nostro Bagnaia è Marc Marquez. Il trentenne fuoriclasse catalano, otto volte campione del mondo di cui sei in MotoGP, sembra finalmente uscito dal lunghissimo tunnel dei problemi fisici che lo hanno afflitto negli ultimi tre anni.

Le quattro operazioni al gomito sono, forse definitivamente, alle spalle, come il problema della diplopia agli occhi. Una sequela interminabile di guai fisici che hanno letteralmente paralizzato la carriera dell’unico campione di MotoGP in grado di competere realmente con Valentino Rossi in quanto ad appeal e popolarità. E così per la prima volta da quando è iniziato il suo viaggio nell’inferno degli interventi chirurgici in seguito all’incidente di Jerez de la Frontera nel 2020, Marquez ha potuto svolgere la preparazione fisica senza accusare nuovi e ulteriori acciacchi di natura fisica.

Marquez, finalmente fuori dall’incubo? Le parole non lasciano dubbi

I problemi casomai riguardano la moto, la sua Honda che sembra entrata in una crisi senza via d’uscita. Tanto che in questo primo gran premio della stagione le speranze di competere per le posizioni di vertice sono pari a zero. E’ proprio Marquez a spegnere l’entusiasmo e l’attesa dei suoi tifosi nell’immediata vigilia del Gran Premio del Portogallo. “La Ducati ha un pacchetto molto forte, Pecco è il più veloce, noi siamo lontani da loro e ancora più da Bagnaia. Alla Honda stiamo lavorando per provare a migliorare alcune aree, ma nel GP del Portogallo non potremo puntare al podio”.

Ciò non significa che la Honda e Marquez vogliano arrendersi ancora prima di iniziare: “È chiaro che il favorito sia Bagnaia e siamo troppo lontani per pensare a come fermarlo. Ma dobbiamo lavorare e fare di tutto per riuscirci. Quando sei in un momento difficile, cerchi di capire quando arriva un nuovo direttore tecnico, è ovvio che voglia provare nuove soluzioni per comprendere il concetto”.

“Il team ha scelto me per provarli – ha concluso Marquez – e io ho accettato perché sono il pilota con più esperienza con quella moto. Rins e Mir sono piloti molto forti, ma non esperti come me in Honda. Abbiamo lavorato sull’assetto della moto all’ultimo giorno anche per fare un progresso in ottica futura”.