Sinner-Berrettini, lo spietato confronto dell’ex fuoriclasse: tifosi sconvolti. Un grande campione del passato giudica i nostri due migliori tennisti

Il paragone tra i due è stato inevitabile fin dall’inizio, un evento quasi naturale. Da quando Jannik Sinner, di cinque anni più giovane, ha scalato il Ranking ATP, l’accostamento con Matteo Berrettini è diventato una sorta di sport nazionale. Ventisette anni, romano, spesso presente ad aventi mondani e sulle prima pagine dei rotocalchi di cronaca rosa, Berrettini sembra aver imboccato una crisi tecnica e di rendimento da cui non sembra in grado di uscire. Ventuno anni, altoatesino, animato da feroce determinazione, Sinner è l’esatto opposto del compagno-rivale e sembra aver intrapreso un percorso di crescita graduale, progressivo e inarrestabile.

Il confronto tra Berrettini e Sinner è dunque uno dei temi più discussi e affrontati da critici, osservatori ed ex campioni della racchetta. E se fino a due anni fa il tennista romano sembrava lanciato verso la top-5 del Ranking ATP e Sinner un giovane talento tutto da sgrezzare, le parti ora si sono completamente ribaltate. Una conferma di quella che è più di una semplice sensazione arriva dal giudizio del miglior tennista italiano di tutti i tempi, Nicola Pietrangeli.

L’ex fuoriclasse ottantanovenne, vincitore di due Roland Garros all’inizio degli anni sessanta, non risparmia critiche nei confronti di Berrettini: “Entrambi stanno giocando bene, sono un po’ distratti, magari qualcuno si è fatto male troppo spesso, però mentre per tanti anni siamo stati mantenuti dalle donne adesso abbiamo una fortissima squadra maschile e spero che non si distraggano perché le distrazioni sono tante”.

Sinner-Berrettini, lo spietato confronto di Nicola Pietrangeli: parole che pesano

Sembra chiaro il riferimento a Berrettini che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sè più per questioni di gossip che per le sue imprese sportive: “Forse sono un po’ troppo ricchi. Non è una critica, beati loro, hanno mille distrazioni, vivono in un’epoca che forse non hanno ben capito quanto fortunata. Già il fatto che giochi dovresti accendere un cero alla Madonna e loro hanno questa grande fortuna in questo momento, in mezzo a questo marasma, guadagnano una barca di soldi”.

Ma quando si tratta di dare un giudizio sui nostri tennisti migliori, Pietrangeli non sembra nutrire dubbi sul più forte dei due: “Berrettini? Sta bene – ha aggiunto – è bello, giovane, ricco, è fidanzato pure con una bella ragazza meglio di così come può stare”. E sugli Internazionali: “Se lo sapessi andrei a scommettere al botteghino, certo abbiamo buone possibilità di andare avanti. Spero che un italiano vinca al più presto un grande slam. Sinner è il più bravo, è quasi tedesco, è un vero capoccione”, ha concluso Pietrangeli.