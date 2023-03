Berrettini davanti a Sinner: il sorpasso prende quota

Berrettini davanti a Sinner: nonostante si direbbe assolutamente il contrario per quanto si sta vedendo in campo in questo periodo

Matteo Berrettini sta vivendo un momento assolutamente complicato, fatto di troppi alti e bassi sia a livello fisico che psicologico. Dal canto suo Jannik Sinner vola sul cemento nord americano.

In questo momento il numero uno italiano del tennis è senza dubbio l’altoatesino. Il talento azzurro sta confermando i propri progressi sia dal punto di vista tecnico che fisico. Il suo avvio di 2023 è piuttosto positivo, con un ottavo di finale giocato agli Australian Open (sconfitta al quinto set contro il finalista Tsitsipas). A questo è seguito nel primo Master 1000 in Nord America, una semifinale ad Indian Wells, persa da Carlos Alcaraz (al momento ingiocabile per tutti).

A Miami Sinner ha superato agevolmente in due set Dimitrov ai sedicesimi e adesso si troverà di fronte il russo Rublev negli ottavi. Il ritorno in top-10 è cosa fatta per il classe 2001 di San Candido, che mira sempre più in alto. La stessa cosa, purtroppo, non si può dire di Matteo Berrettini, finito in una buca davvero profonda. Dopo il match perso con Murray a Melbourne, il tennista romano non è riuscito a superare il primo turno né a Indian Wells (fuori per mano di Taro Daniel) né a Miami (sconfitto da McDonald).

Sinner vola, Berrettini sprofonda: il momento opposto dei due tennisti azzurri

Per quanto riguarda i motivi dello sprofondo di Berrettini, le voci sono molteplici. Grandi ex campioni italiani della racchetta, come Pietrangeli e Panatta hanno una loro lettura piuttosto chiara.

“Mi sembra che si stia dedicando più alla pubblicità che al tennis. Sicuramente è un bravo ragazzo, ma è un po’ com’era anche Adriano Panatta: fantastico dalla vita in su, ma le gambe…”, spiega il primo.

Il vincitore del Roland Garros 1976 invece aggiunge: “E’ giovane, ricco e bello, con una fidanzata splendida al fianco. Meglio di così come potrebbe stare. I tennisti di oggi sono diventati in generale un po’ troppo ricchi. Non è una critica però così arrivano mille distrazioni”. Insomma tra soldi e passioni femminili, sta di fatto che veder naufragare un talento così importante per il nostro movimento non è accettabile.

Berrettini davanti a Sinner, i bookmaker fanno le quote per Wimbledon: favorito il romano

Nell’attesa che ci sia una rigenerazione fisica e mentale di Berrettini, c’è però chi punta su di lui e lo vede nuovamente davanti a Sinner. Stiamo parlando non di un giudizio di qualche ex campione, ma del parere degli espertissimi bookmaker in tema di scommesse.

Secondo Goldbet.it (ma più o meno tutti i quotisti sono in media), Berrettini si gioca vincente a Wimbledon a quota 8, mentre Sinner è a 13 (12 per Snai). Di certo è pur vero che da qui a giugno c’è ancora molto tempo per tornare al top, ma al giorno d’oggi sembra quasi un azzardo pensare ad una cosa del genere.

Ad ogni modo il favorito numero uno per i Championship 2023 è ancora una volta Novak Djokovic, campione uscente. Il serbo si gioca a 2 volte la posta, mentre alle sue spalle ci sono Alcaraz e Medvedev.