Pallavolo, esplode la primavera: Kayla Simmons non si trattiene

La pallavolista Kayla Simmons come sempre fa sognare i suoi numerosi fan, ecco come ‘saluta’ a modo suo la primavera

Il mondo dei social, lo sappiamo, pullula di bellezze a dir poco mozzafiato. Soprattutto tra quelle legate al mondo dello sport, oltre che a quello dello spettacolo. E un perfetto esempio di tutto questo è la splendida Kayla Simmons.

La 27enne sta scalando rapidamente le preferenze del mondo social, con un fascino a dir poco incontenibile e che non passa mai inosservato.

Kayla Simmons, la super pallavolista più amata dal web è un sogno ad occhi aperti

Grandissima appassionata di pallavolo, Kayla posta spessissimo sul suo profilo Instagram, con un seguito che sta crescendo in maniera vertiginosa.

Siamo ormai, per la meravigliosa statunitense, giunti a un pubblico da oltre 935 mila followers. Non è utopia pensare che a breve possa tagliare l’ambizioso traguardo del milione di fan, e spingersi ancora oltre. Anche perché è già piuttosto famosa anche per aver aperto un profilo su Onlyfans, dove inevitabilmente sono in tanti a seguirla con altrettanto interesse e chiederle contenuti sempre più accattivanti.

Giocatrice universitaria di buon livello, alla Marshall University, Kayla non ha poi raggiunto il professionismo. Ma come influencer e modella sta facendo strada, eccome, essendosi guadagnata copertine prestigiose e regalando scatti sempre più audaci, dove risaltano le sue curve giunoniche e da capogiro.

Kayla Simmons, la posa in costume mostra tutte le curve al punto giusto: buca lo schermo

Anche gli ultimi scatti sono di quelli che lasciano il segno, eccome. Kayla si lancia nella bella stagione da par suo, con immagini che fanno salire la temperatura in un attimo.

Nel post chiede ai fan, scherzosamente, di individuare quale sia il suo colore preferito, indossando un cappellino rosa e un bikini a tono floreale. Una visione primaverile che non può che accendere in un attimo la passione e la fantasia dei fan, vista la posa super provocante che fa risaltare sia la vertiginosa scollatura, marchio di fabbrica ormai internazionale, sia il resto della sua silhouette statuaria, lato B incluso. Un capolavoro che viene salutato a suon di like e commenti da parte degli ammiratori di tutto il mondo, sempre più in estasi di fronte a lei. Difficile aggiungere altro, la scatenata Kayla promette a stretto giro di posta altri scatti micidiali che metteranno a durissima prova, come sempre, le coronarie del suo pubblico.