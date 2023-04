Inter, arriva l’ultimatum dei tifosi: il comunicato della Curva Nord

La pazienza è finita e in casa Inter sembra essere ufficialmente iniziata la crisi. Se nel corso della stagione il rendimento altalenante ha più volte fatto storcere il muso agli appassionati nerazzurri, le ultime tre uscite in campionato hanno definitivamente fatto crollare ogni certezza. A San Siro di rado si scende sotto le 73 mila presenza sugli spalti, ma vero è che la squadra di Inzaghi sta mettendo a dura prova la tifoseria. Nel pomeriggio la Curva Nord ha inoltrato un comunicato che appare quasi come un vero e proprio ultimatum.

Ultimatum: Coppa Italia, passaggio del turno e qualificazione Champions

Spezia, Juventus e per finire la Fiorentina sono state le tre squadre che hanno avuto la meglio sull’Inter nelle ultime tre giornate di Serie A, che sommate alle precedenti mettono in luce un dato assolutamente negativo. Per l’Inter sono 10 le sconfitte in campionato e per i tifosi la misura è colma, adesso si attendono una risposta sul campo alquanto immediata. Sono tre le richieste avanzate dagli ultras che, se esaudite potrebbero evitare la rottura tra le parti: Coppa Italia, passaggio del turno e qualificazione Champions League.

Coppa Italia, già domani sera gara determinante

Per Lautaro e compagni non c’è tempo da perdere, ma su questo vigevano pochi dubbi ancor prima del comunicato della tifoseria organizzata. Già domani sera infatti i nerazzurri avranno l’occasione di riscattarsi contro la Vecchia Signora nella semifinale di Coppa Italia in scena allo Stadium.

Passaggio del turno contro il Benfica

Il secondo obiettivo posto dalla Curva Nord punta certamente più in alto e la difficoltà diventa notevole. Si tratta infatti del raggiungimento della semifinale di Champions League. I sorteggi di Nyon verosimilmente sono stati benevoli con i nerazzurri che si presenteranno martedì prossimo al cospetto del Benfica. Ma nulla appare scontato quando davanti ti ritrovi una tra le migliori otto squadre d’Europa , mentre in casa propria nulla sembra andare per il verso giusto.

Qualificazione in Champions

Infine, il terzo punto è forse il tasto più dolente al momento. Se fino a qualche settimana fa il secondo posto alle spalle dell’irraggiungibile Napoli sembrava essere blindato, i nerazzurri sono stati rapidamente spodestati. In caduta libera hanno raggiunto il quarto posto, superati da Lazio e Milan, mentre la Roma sta li con il fiato sul collo a pari punti.

Il comunicato integrale dei tifosi dell’Inter

Insomma, l’Inter al momento è in bilico sotto ogni punto di vista. I nerazzurri hanno tutto da perdere e la Curva Nord ha solo sottolineato la posta in palio mettendo sul piatto della bilancia ciò che per l’Inter ha sempre fatto la differenza, ovvero il perenne sostegno dei tifosi.

A seguire il comunicato integrale della Curva Nord Milano.

“Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione Champions ultima spiaggia. Abbiamo dato sempre sostegno. Non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i peggiori risultati stagionali ma adesso la pazienza ha un termine. Il termine sono i tre risultati minimi che una squadra come la nostra abbia il dovere di conseguire visto il punto a cui siamo arrivati ed i valori di squadra superiori che siamo certi si possano ancora esprimere.

Se abbiamo tollerato i risultati altalenanti in un campionato che per meriti di altri non si è rivelato alla nostra portata, adesso è tempo di proseguire in quelli che con merito ci vedono ancora in una corsa che NON si deve arrestare. Per queste ragioni resteremo a fianco ancora ai nostri colori ma sia chiaro che la pazienza è finita. Se non si raggiungeranno questi risultati, riterremo TUTTI RESPONSABILI e li tratteremo come meritano. Rispettate la nostra maglia e la nostra storia, chi non dà tutto non dà niente!”.