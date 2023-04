Totti-Ilary, quanta amarezza: l’ultimo siparietto scuote i fan

Francesco Totti ed Ilary Blasi, nuovo scontro in tribunale tra i due: l’ex attaccante della Roma è fuori di sé, cos’è successo

C’eravamo tanto amati. Una delle coppie più belle d’Italia quella tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, l’esempio classico di calciatore e show girl che metto su una famiglia da copertina. Ed invece dopo 20 anni di vita assieme, il colpo clamoroso; è iniziato tutto lo scorso mese di luglio, con un comunicato rilasciato addirittura all’Ansa. L’annuncio del divorzio, un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i fan che non immaginavano di certo un epilogo così.

Tre figli e una vita perfetta, almeno all’apparenza. Nelle menti di tutti i messaggi d’amore di Totti ad Ilary quando l’ex numero 10 indossava la maglia della Roma. “6 unica“ una delle dediche più celebri dello sport italiano, in mostra dopo un gol, ma anche l’esultanza con il pollice in bocca. Ora, invece, i due si vedono solo in tribunale, impegnati in una causa di divorzio tutt’altro che semplice.

Totti, la nuova vita con Noemi Bocchi: e Ilary si consola con Bastian Muller

Nei mesi scorsi, infatti, i due si sono accusati di tutto e di più; l’ex Pupone ha incolpato l’ex moglie di aver sottratto una collezione di costosissimi orologi e frecciate da ambo le parti sono arrivate a più riprese via social.

I due, peraltro, hanno già nuovi compagni di vita. Totti sta vivendo felice ormai da diversi mesi accanto a Noemi Bocchi, romana anch’essa divorziata e con due figli; i due vanno d’amore e d’accordo e sono ormai numerosi gli eventi in cui i due compaiono insieme.

Viaggi, vacanze ma anche serate di gala, con la bellissima Bocchi che ha sostituito Ilary completamente non solo nel cuore di Totti. E molti rumors raccontano anche di una Noemi già in dolce attesa, anche se queste voci non sono mai state confermate.

Anche la Blasi è ormai felice accanto ad un altro uomo. Si tratta dell’imprenditore tedesco Bastian Muller. Anche in questo caso i due sono sempre più felici ed uniti assieme, con le immagini davvero eloquenti.

Totti all’attacco: furioso con l’ex moglie, cos’è successo

Nessuna possibilità di mediazione, quindi, per Totti ed Ilary anzi, l’ultimo incontro in Tribunale civile di Roma è terminato in un clima davvero infuocato. Udienza segreta per i due, proprio per tenere lontani gli occhi indiscreti del gossip.

Secondo incontro per quanto riguarda la causa di separazione dell’ex coppia, con l’udienza durata quasi quattro ore, dalle 18.30 alle 22. C’è stata una vera e propria battaglia tra i due, con Totti furibondo per le ultime situazioni. Ecco perché avrebbe deciso di non fare sconti all’ex moglie e di continuare con la separazione non consensuale, con tutte le ipotesi di mediazione nemmeno prese in considerazione. Già, ma cosa avrebbe mandato in escandescenza l’ex attaccante?

Sarebbero state le ultime immagini riguardanti la vita privata dell’ormai ex. Alcune foto pubblicate sul settimanale “Chi” che ritraggono Ilary Blasi accanto a Muller ed Isabel, la terzogenita di Totti, mano nella mano. E come se non bastasse, l’imprenditore Bastian, nuovo compagno della showgirl, avrebbe trascorso anche la notte nella villa all’Eur. Situazioni inaccettabili per l’ex bomber.