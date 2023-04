Francesco Totti ed Ilary Blasi ai ferri corti: si sono incontrati in segreto

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono incontrati in segreto. Ecco cosa è accaduto all’ormai ex coppia storica nota in tutta Italia

Francesco Totti e Ilary Blasi ormai sono ai ferri corti. I fatti accaduti di recente hanno reso molto più aspro il rapporto tra i due. E questo è un aspetto che nessuno ha mai provato a nascondere con chissà quanta energia. Tuttavia anche la separazione reciproca prevede una burocrazia. Ragion per cui molte persone, ormai sentimentalmente divise, si devono incontrare, di nuovo: per l’ennesima volta. I due hanno fatto proprio questo: vedersi per trovare un accordo.

Coloro che speravano in un dietrofront decisionale rimarranno dunque delusi. Il loro divorzio va ovviamente formalizzato, ed è per questo motivo che pare i due si siano visti “in segreto”. Nessuno sapeva niente di questo incontro, volendo dunque preservare al meglio la loro privacy a riguardo. La sede di questo appuntamento formale è stata il Tribunale Civile di Roma, stando a ciò che si legge in rete. Non è stata affatto una faccenda sbrigativa, visto che i due hanno avuto un colloquio iniziato alle 17:30 e finito all’incirca verso le 22. Tra nuovi partner e divorzi da rendere legalmente attivi la carne al fuoco è tanta, e in qualche modo va smaltita.

Il loro obiettivo principale era logicamente quello di evitare media e curiosi di vario genere. Essendo una questione delicata, per il gossip non ci può essere terreno fertile. Anche perché si tratta di fatti già noti a tutti. Non esiste dunque alcuna esclusiva o rivelazione scottante. Nelle altre udienze è capitato che si creassero degli agglomerati di persone proprio davanti alle sede dedicate. Non un bel vedere dunque.

I due ex coniugi sono stati accompagnati dai loro avvocati, rispettivamente Antonio Conte e Laura Matteucci per Totti; Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per la futura presentatrice dell’Isola dei Famosi.

Cosa si sono detti Francesco Totti e Ilary Blasi?

Essendo un incontro avvenuto in segreto, non è possibile risalire a ciò che i due si sono detti. Soprattutto perché molte di queste informazioni hanno valore legale e burocratico. Dunque ai più risulterebbero non di facile comprensione.

Sembra che la causa scatenante di questo “incontro” possa riguardare la notte trascorsa dal nuovo compagno di Ilary nella celebre villa dell’Eur. Abitazione nella quale Totti teoricamente ancora vive. Risulta dunque evidente come entrambe le parti siano intenzionate a chiudere la questione il prima possibile. Sperando ovviamente che tutto si risolva nel migliore dei modi, e che la vicenda non diventi ancora più aspra di ciò che sembra.