“Grave incidente”, paura nel mondo della Formula 1: annuncio terrificante

La dichiarazione del pilota che incrimina la direzione di gara di Melbourne per alcune situazioni legate alle condizioni critiche della pista

Il Gran Premio d’Australia andato in scena lungo il tracciato di Melbourne ha visto protagonista ancora una volta il solito Max Verstappen, davanti al comeback della Mercedes di Lewis Hamilton, e la sempre più ‘verde’ sorpresa di Fernando Alonso con la sua Aston Martin. Ad aver sorpreso le attese, in ogni caso, è stato l’altro pilota di Red Bull, Sergio Perez, terminato quinto in classifica dopo esser partito dalle retrovie per un errore costatogli le qualifiche del sabato. Ciò che ha giocato in suo vantaggio sono state sicuramente le tante uscite di scena, in un GP davvero inverosimile. Anche lui, però, ha rischiato qualcosa.

A margine della gara, il pilota messicano ha voluto dire la sua in merito proprio alle condizioni in cui questo GP è stato disputato. Condizioni nient’affatto positive per i piloti che hanno dovuto affrontare moltissime red flag per una serie di imprevisti ed incidenti. Le cause sarebbero da ricercare soprattutto nell’abbassamento delle temperature e la critica visibilità al tramonto del sole.

“Facevamo fatica a scaldare le gomme e poi non si vedeva più nulla”, ha dichiarato Perez in apertura nell’intervista dedicata al canale web olandese ‘nu.nl’. Il pilota di casa Red Bull ha quindi sottolineato come sarebbe meglio non disputare Gran Premi in queste condizioni in quanto sarebbero troppo pericolose per l’incolumità degli stessi piloti in pista.

Perez lancia l’appello: “Così si rischia grosso”

La sua lamentela è stata dunque rivolta alle autorità FIA e l’organizzazione, una sorta di ammonimento e richiesta esplicita di migliorare – per gli anni a venire – l’esperienza di guida dei piloti coinvolti nel Gran Premio d’Australia.

“Se non si farà nulla per rimediare a questi inconvenienti si rischierà di fare un incidente molto grave! Saremo semplici passeggeri nelle nostre vetture”, ha poi aggiunto Perez senza peli sulla lingua. E non è un caso che otto auto sono rimaste coinvolte in incidenti lungo il percorso. Il tutto compresa la vettura di Charles Leclerc, mentre l’altro ferrarista Carlos Sainz ha chiuso la coda dei ‘superstiti’. Non resta che capire in che modo la FIA interverrà in futuro, con la speranza che anche i prossimi impegni nel calendario di Formula 1 possano venire incontro alle esigenze dei piloti, soprattutto in termini di orari del giorno e condizioni climatiche avverse.