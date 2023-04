Inter, clamoroso Inzaghi: è finita | Addio lampo

La sconfitta contro la Fiorentina potrebbe costare cara all’Inter ed in particolare a Simone Inzaghi. I nerazzurri sono scivolati in classifica e l’allenatore ora è a rischio esonero.

Un ko che fa male se si considera che si tratta del quarto nelle ultime cinque partite di campionato per i nerazzurri. Il futuro del tecnico sulla panchina appare sempre più in bilico.

La partita contro la Fiorentina poteva rappresentare un’occasione di rilancio per l’Inter nella corsa per un posto in Champions League ed invece ha reso questo turno un incubo per i nerazzurri. Le contemporanee vittorie di Lazio, Milan, Roma, Atalanta e Juventus, hanno portato il club meneghino a perdere tre punti in classifica su tutte le dirette concorrenti per un posto in Champions League. Ora la squadra di Inzaghi occupa il quarto posto in classifica (in attesa del ricorso della Juventus sulla penalizzazione di 15 punti) in compagnia della Roma di José Mourinho. La posizione di Inzaghi alla guida dell’Inter appare sempre più in dubbio.

Esonero Inzaghi, decisive le prossime tre partite

Un’eventuale mancata qualificazione alla Champions League sarebbe un vero dramma per la squadra nerazzurra sia dal punto di vista del prestigio che per quello che riguarda il fattore economico.

La società infatti è già alle prese con i conti in rosso e non può fare a meno delle entrate che la massima manifestazione continentale per club garantisce. Nonostante la Supercoppa italiana vinta, la semifinale di Coppa Italia conquistata ed i quarti di finale di Champions ancora da disputare, la posizione di Inzaghi sembra essere davvero difficile. Al momento sembra difficile immaginare una sua conferma in vista della prossima stagione ma, secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare l’esonero già prima della fine del campionato in corso.

Le prossime tre partite, stando a quanto si legge sulla rosea, saranno decisive per il tecnico nerazzurro. Juventus in Coppa Italia, Salernitana in campionato e Benfica in Champions League, diranno molto sul futuro del tecnico. Nel caso in cui dovessero arrivare risultati negativi, il suo esonero immediato non è certo da escludere. Nel frattempo il club sta proseguendo con le alternative in vista della prossima stagione.

Il sogno è Antonio Conte anche se il tecnico salentino percepisce un ingaggio troppo alto per le casse nerazzurre. C’è poi la pista che porterebbe a Thiago Motta. Il tecnico del Bologna sta facendo molto bene in rossoblu e conosce al meglio l’ambiente. Un’altra soluzione romantica è quella che porterebbe Simeone in nerazzurro con l’allenatore che sarebbe felice di guidare l’Inter quando terminerà l’avventura all’Atletico Madrid ma anche in questo caso c’è un problema ingaggio.