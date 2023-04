Ciclismo, Cecilia Sopeña regina hot delle due ruote: disavventura Onlyfans

Cecilia Sopeña protagonista di una particolare disavventura, l’influencer amante del ciclismo diventa virale sul web suo malgrado

Il mondo dello sport sempre più spesso regala ulteriori motivi di interesse agli appassionati sui social. Questo avviene in particolare grazie alla presenza di affascinanti influencer capaci di attirare l’attenzione con la loro passione per l’attività sportiva e con la loro bellezza mozzafiato. Come per esempio nel caso di Cecilia Sopeña.

36 anni, spagnola, nel corso degli anni è diventata davvero famosa sul web e può contare ormai su un seguito piuttosto ampio.

Cecilia Sopeña, passione per il ciclismo e fascino senza fine

Nativa di Cartagena, Cecilia è appassionata in particolare di ciclismo. Attivissima sulla rete, ha diversi canali con i quali condivide contenuti con la platea dei suoi fan.

Possiamo vederla su Youtube, su Tik Tok e su Instagram pubblicare continui video relativi alle sue uscite sulle due ruote. Cecilia ama tenersi in forma e soprattutto visitare posti sempre nuovi mettendosi alla prova.

I filmati raccontato le sue imprese e mettono in evidenza, ancor di più, la sua sensualità stratosferica. Curve seducenti che non possono assolutamente passare inosservate e che contribuiscono alla sua audience. Oltre 800 mila followers su Tik Tok, circa 140 mila followers su Instagram, tutti rapiti dal suo fascino.

Cecilia Sopeña, la bellezza iberica si sfoga con i fan: cosa è successo

Cecilia ha deciso poi di sfruttare ulteriormente la sua immagine, aprendo un profilo Onlyfans, che naturalmente ha fatto registrare a propria volta un seguito di tutto rispetto. I primi piani della ciclista iberica del resto parlano chiaro e il successo è stato immediato, tanto da farle ammettere di aver pagato il mutuo della sua casa con gli introiti che è riuscita a ricavarne. Ma per lei c’è stata, in questi giorni, una disavventura piuttosto fastidiosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Sopeña (@cecilia.sopenaespa)

Infatti, alcuni dei video privati postati su Onlyfans sono finiti a catena nelle chat Whatsapp senza il suo consenso. Immagini ovviamente diventate virali in pochissimo tempo. La notizia l’ha resa nota lei stessa sfogandosi su Tik Tok e ricordando che la diffusione di contenuti privati senza consenso rappresenta un crimine. Di sicuro, Cecilia si sta attivando per far sì che i trasgressori vengano puniti a norma di legge. Intanto, ha incassato il sostegno dei suoi ammiratori più sfegatati, che le hanno manifestato vicinanza.