Tennis, ora è finita: entrambi l’hanno annunciato

Il mondo del tennis è in subbuglio per via di un avvenimento che si è svolto di recente. Si tratta di una separazione a dir poco clamorosa

Lo sport in questione, come ribadito in altre occasioni, è in grado di creare dei legami affettivi differenti dagli altri. In questo caso, essendo uno sport individuale, la figura del singolo atleta risulta molto più centrale. Purtroppo questo è un concetto valido in qualsiasi caso. Sia nel bene che nel male. L’avvenimento che si andrà a descrivere a breve delinea alla perfezione tale situazione.

Holger Rune di recente si è reso protagonista di una vicenda particolarmente aspra. I suoi fan più fedeli non devono averla presa bene, essendosi a loro volta affezionati a chi lo ha sempre affiancato. Ma si sa, col tempo le cose cambiano, e non sempre ciò avviene per il meglio. A quanto pare il tennista danese ha fatto un annuncio sui social solamente dopo aver preso questa decisione. Per lui non deve essere stato facile.

Il suo storico allenatore francese, Patrick Mouratoglou, lo ha accompagnato per tantissime gare. E lo ha aiutato tanto a raggiungere i risultati ambiziosi che tutti ormai conoscono. Ebbene in questo senso, è notizia recente la loro separazione reciproca. Entrambi rispettivamente hanno fatto sapere al loro pubblico di aver interrotto il loro rapporto professionale. Ma non quello umano probabilmente.

Visti i precedenti i due potrebbero rimanere ancora in contatto, seppur non legati da un comune legame di lavoro. Grazie al suo ormai ex allenatore di origini greche ha ottenuto riconoscimenti importanti.

Tennis nel caos: Rune e Mouratoglou si separano

Oltre ai titoli vinti ha centrato per la prima volta la top ten, traguardo che nel tennis in determinati contesti vale più di qualsiasi trofeo in bacheca. Ecco le parole reciproche pronunciate dai due. O per meglio dire, pubblicati nei loro rispettivi canali social.

Il giocatore lo ha ringraziato per tutto l’operato, rivelando ovviamente che non scorderà mai il suo aiuto. E che si porterà con sé i suoi insegnamenti anche nel futuro.

Inoltre il danese ha affermato che “si rivedranno a breve”. Nessun rancore dunque, ma probabilmente una questione di idee diverse. Sono cose che capitano di frequente, nella vita di ogni giorno così come nello sport naturalmente. Dal canto suo anche l’allenatore transalpino si è detto molto felice di aver potuto affiancare Rune.