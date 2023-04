Ancelotti alla guida di una super squadra: addio Real Madrid

Carlo Ancelotti è pronto all’addio con il Real Madrid, i tifosi dei blancos sanno che ci sarà una separazione a fine stagione con il tecnico italiano, pronto per una nuova sfida

Il tecnico italiano lascerà il Real Madrid, lo farà con il suo solito stile e affronterà un’altra missione ricca di fascino. Un annuncio sul futuro di Ancelotti ha chiarito quale sarà la prossima meta di uno degli allenatori più vincenti della storia recente.

Un destino ormai segnato, una nuova panchina pronta per il futuro. L’ex Napoli e Milan è ambizioso, sa bene come il suo percorso da allenatore non sia ancora finito, ed anzi potrà essere ancora ricco di soddisfazioni. La sua avventura con il Real Madrid è agli sgoccioli: la sfiducia nei suoi confronti è stata tale da portare a un addio ormai non più rimandabile.

Ancelotti lascerà gli spagnoli a fine stagione, w c’è una nuova squadra nel suo futuro da allenatore. Se n’è parlato su Tvplay, andando a delineare quale sarà la prossima compagine del tecnico italiano, che ha uno “sponsor” importante e pronto a sostenerlo.

Ancelotti, c’è una nuova squadra per lui

Cambiare panchina è un po’ come cambiare vita. Soprattutto quando le avventure in panchina sono state tante e tutte o quasi ricche di soddisfazioni e trionfi. Carlo Ancelotti però sa benissimo come ripartire, c’è una nuova missione da compiere e tanti calciatori che sarebbero entusiasti di essere allenati dal mister italiano. Giuseppe Falcao, figlio di Paulo, ha così rivelato come sia proprio suo padre, attualmente ds del Santos, a sostenere Ancelotti come futuro ct del Brasile.

Il figlio d’arte ha così commentato: “Ancelotti è ancora concentrato sul Real Madrid, il principale sponsor del suo approdo come ct del Brasile è mio padre, che farebbe un po’ da ombrello in una realtà che sarebbe totalmente nuova per Ancelotti”.

Operazione importante per la panchina del Brasile, l’unica delle nazionali al vertice senza attualmente un commissario tecnico. Proprio perché si attende il sì definitivo di Ancelotti, che con Falcao rifarebbe la coppia scudetto della Roma ma in verdeoro e sotto un’altra veste. Soprattutto, il tecnico italiano oltre all’ex numero 5 giallorosso avrebbe altri sostenitori, come nel caso di Vinicius e Rodrygo (attualmente al Real Madrid) così come altri leader come Casemiro. Un altro indizio sta arrivando in queste ore con la volontà del figlio Davide di allenare altre squadre di club, separandosi dal percorso professionale di suo padre.