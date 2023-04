Juve-Inter: ecco le sanzioni del Giudice Sportivo

A distanza di due giorni dalla semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter, terminata nel caos per le turbolente scene finali che hanno visto protagonisti in negativo i tesserati dei due club e la tifoseria bianconera è arrivata la decisione del Giudice Sportivo.

Mano pesante del Giudice Sportivo sul provvedimento per Cuadrado

Le sanzioni sono molteplici e verosimilmente pesanti. La stangata arriva per Juan Cuadrado, per il colombiano squalifica per tre giornate effettive di gara (Coppa Italia) e ammenda pari a dieci mila euro.

Di seguito la motivazione del Giudice: “Per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione); sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest’ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale); veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra”.

Un turno per Handanovic e Lukaku

Stessa storia per il capitano nerazzurrro, Samir Handanovic che viene sanzionato con un’ammenda di 10 mila euro, ma a differenza dell’avversario viene costretto a una sola giornata di squalifica. La motivazione: “sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo; veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra.

Una giornata di squalifica anche per Lukaku: “Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo”.

Il Giudice Sportivo punisce anche un dirigente

Ma le sanzioni del Giudice Sportivo oltre i tessuti puniscono anche il dirigente dell’Inter Dario Baccin. Il dirigente sempre sul finale di gara ha tentato di raggiungere in campo il diretto di gara Massa rivolgendo a quest’ultimo offese.

Per il dirigente è prevista un’ammenda pari a 20 mila euro. Questo quanto scritto dal Giudice Sportivo. “Perché al termine della gara, benchè non inserito in distinta, faceva ingresso sul terreno di gioco nel tentativo di raggiungere il direttore di gara; bloccato grazie all’intervento di alcuni dirigenti della società Internazionale, rivolgeva al direttore di gara ripetute espressioni gravemente offensive e ingiuriose”.

Curva Sud dello Stadium chiusa contro il Napoli

Infine il Giudice Sportivo ha imposto la chiusura della Tribuna Sud dello Stadium per un turno. Pertanto la Juventus non potrà contare sul sostegno della propria Curva in occasione del match casalingo del prossimo 23 aprile contro il Napoli.