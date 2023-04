Michael Schumacher, l’ultima decisione scuote i tifosi: ora non ci sono più dubbi

Michael Schumacher ha rappresentato la massima espressione della Formula 1 per almeno 15 anni. Una carriera costellata di successi per il campione tedesco

Michale Schumacher, arrivato a Maranello nel 1996, ha impiegato 4 anni per conquistare il primo titolo mondiale, arrivando poi a collezionarne ben 5 di fila. In merito al fenomeno teutonico c’è una notizia che sorprende tutti i tifosi.

Vedendo il momento attuale della Ferrari non può che creare un tuffo al cuore il pensiero di cosa era in grado di fare la scuderia di Maranello appena un paio di decenni fa, ai tempi di quello che da molti è considerato il migliore di sempre. Michael Schumacher, Ross Brawn e Jean Todt hanno dato vita ad un dream team davvero inimitabile. Una serie di successi incredibili, con 5 titoli piloti e 6 costruttori consecutivi, in apertura di nuovo millennio.

Il Kaiser ha saputo far crescere tutta la squadra, cosa che manca terribilmente in questo momento. Un leader a cui Luca Cordero di Montezemolo si è affidato a piene mani per riportare il successo in Italia. Alla fine, dopo 4 anni di attesa, la gioia è esplosa a Suzuka, nel 2000, con la vittoria di gara e campionato.

Michael Schumacher, la sua F-2000 messa all’asta da Sotheby’s: prezzo da capogiro

La F1-2000 è stata una vettura di primissima grandezza, in grado di sconfiggere lo stradominio della McLaren di Hakkinen, spinta dal formidabile motore Mercedes.

Ora proprio un esemplare del modello in questione è stato messo all’asta da RM Sotheby’s, nella Luxury Week a Hong Kong. Le cifre per accaparrarsi questo cimelio oscillano tra i 7,5 e i 9,5 milioni di dollari. In realtà non si tratta della “più cara” di sempre, visto che poco tempo fa, sempre all’asta, la F2003-GA è stata battuta per 14,9 milioni di dollari.

Un prezzo record per una vettura di Formula 1, impreziosita anche dalla particolare dedica del modello alla memoria di Gianni Agnelli.

Tutte le caratteristiche della F1-2000: Schumi divenne per la prima volta campione del mondo con la Ferrari

Per quanto riguarda la F1-2000 in questione, si tratta di una Ferrari con telaio 198, usata da Schumacher nel Gran Premio del Brasile ad Interlagos.

Partito dalla terza casella in griglia, il tedesco si aggiudicò la gara in rimonta, grazie al problema al motore di Mika Hakkinen e alla squalifica del compagno di squadra della McLaren David Coulthard. Insomma una vettura che ricopre un ruolo speciale nel cuore di tutti gli appassionati del Cavallino Rampante.