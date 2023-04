Sonego, colpo di scena mai visto: adesso è ufficiale

Sonego potrebbe rendersi protagonista di un colpo di scena che prima non si era mai visto. Una decisione che ha lasciato i fan di sasso

Lo sport del tennis in Italia è sempre stato florido. Tanti sono stati gli atleti talentuosi, vincenti e di conseguenza rispettati ovunque. Che si tratti di territorio europeo o di luoghi ancora più remoti, ci sarà sempre qualche atleta italiano conosciuto anche lì. Ciò che si sta per andare a citare potrebbe essere l’alba di un nuovo giorno. Una sorta di epoca d’oro per il tennis, movimento che potrebbe ripartire proprio da questo professionista. Si sta parlando di Lorenzo Sonego, classe 1995.

Nonostante il suo stop agli ottavi di finale dell’ATP Miami, si è comunque distinto molto bene, andando ad alzare l’asticella ancora una volta. Questa ennesima prestazione convincente è frutto di una mentalità che l’atleta ha “scoperto” solo di recente. Chiaramente ha sempre avuto un approccio al gioco incentrato sulla vittoria. Nel singolo ha vinto su tre superfici differenti. Sono dati che testimoniano, dunque, quanto il suo mindset sia effettivamente efficace.

Questo tipo di piano lo potrebbe portare ad ottenere anche una chance in ottica nazionale. Tutto ciò non deriva solamente da una deduzione basilare. Bensì dalle parole pronunciate dal capitano in persona: Filippo Volandri. Alcune sue recenti dichiarazioni riguardano infatti un noto apprezzamento per Sonego, il quale con molta probabilità si sarà sentito estremamente gratificato da tutto ciò. Su di lui ha detto: “Lorenzo in seguito alla Davis si è allenato benissimo. Addirittura nei primi due mesi ha raccolto molto meno di ciò che ha seminato. Il lavoro però alla fine paga, e lui merita questo successo”.

Parole molto lusinghiere, per un tennista che non è mai stato (ingiustamente) sotto la luce dei riflettori. Ma finalmente sta trovando continuità.

Sonego in Nazionale? L’idea stuzzica i vertici

A quanto pare Lorenzo Sonego potrebbe avere una chance concreta in Nazionale. La squadra del capitano Volandri è attualmente costituita da sei giocatori. Dunque la scelta dovrà ricadere per forza di cose su altri 5.

Da qui fino al mese di settembre manca ancora tanto. Questo permetterà di fare delle selezioni che siano accurate in tutto e per tutto. Il periodo negativo di Berrettini, su cui è tornato lo stesso capitano, potrebbe così aprire delle porte per il classe 1995. La concorrenza è tanta, vista la qualità del tennis nel Bel Paese di questi tempi. Ma mai dire mai.