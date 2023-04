Tudor torna in Serie A: pronta la panchina di una big

Igor Tudor può tornare in Serie A, gli indizi lo portano direttamente sulla panchina di una big italiana, dopo l’ottimo lavoro che sta facendo con il Marsiglia in Francia.

Il tecnico croato è un uomo cresciuto sotto l’ala di Marcello Lippi alla Juve, l’allenatore che più di tutti ha dato un’impronta sportiva. Il Marsiglia sta facendo una buona stagione, la nostalgia della Serie A è tale da spingerlo verso un ritorno importante nel nostro campionato.

Allenatori che emergono con grinta e voglia di fare. Non era una meteora Igor Tudor, anche se il suo percorso sportivo da allenatore è stato un po’ troppo particolare. Due esperienze in corsa all’Udinese più un esonero, il ruolo da vice Pirlo alla Juve, la concretezza mostrata nel salvare il Verona in Serie A mostrando gioco e spettacolo.

Tudor sa valorizzare i ragazzi giovani e anche rilanciare i big, come dimostrato già a Marsiglia. L’OM è a sei punti dal Psg, nulla vieta ai biancazzurri di poter sognare in grande, considerando come già sono state prese le misure a Messi e compagni.

Tudor, un futuro in Serie A

Dell’Olimpique tornato a mostrare un bel gioco, il maggior protagonista resta Igor Tudor. Che sembrava quasi sul punto di andarsene tra ottobre e novembre, ma poi ha saputo imprimere le sue idee tattiche e la voglia di fare, che non è mai mancata. Il tecnico è uno degli emergenti più importanti, il ritorno in Serie A può essere fattibile, con due big che guardano con interesse al mister. Opzione non troppo nascosta da Pablo Longoria, presidente del Marsiglia che ha parlato all’Equipè del lavoro sin qui svolto. Lo confermerà sicuramente, ma non ha nascosto l’opzione di un Tudor verso una panchina in Serie A.

Infatti, secondo Longoria ha dato una bella impronta italiana all’OM, augurandosi che sia felice in Francia, ma la nostalgia della Serie A potrebbe farsi sentire, soprattutto con big come Roma e soprattutto Juve.

La Juve può tentare Igor Tudor

Un riscatto in una big italiana mette l’acquolina in bocca. Maturato come tecnico e forgiato da varie esperienze, molti tifosi bianconeri vedrebbero bene un suo ritorno. Igor Tudor alla Juve, una opzione per il post Allegri sicuramente più economica in Serie A, nell’ambito di un abbattimento dei costi, anche se l’allenatore italiano sembra ben saldo in panchina. Discorso che può essere spostato su Roma, soprattutto se Mourinho lascerà a fine stagione. I giallorossi puntano sempre su un tecnico dalle idee trasversali, Tudor sarebbe un buon sergente per una piazza bollente in Serie A.