È amore: flirt tra Cesare Cremonini e una celebre giornalista sportiva

Ha chiuso la sua storia con Martina Maggiore, e ora Cesare Cremonini sembra di nuovo innamorato: lei è un’ex della Domenica Sportiva

‘Nessuno vuole essere Robin’, ha cominciato a cantare 5 anni fa ed è stato subito un successo. Ma nessuno oggi vuole essere nemmeno Cesare Cremonini che forse è di nuovo innamorato e suo malgrado si ritrova al centro di un gossip pazzesco che monta ora dopo ora.

Perché a fare discutere è la sua nuova fiamma, non famosa come il cantautore bolognese ma quasi. Secondo il settimanale Chi dopo la rottura con Martina Maggiore, anche se lui non ne ha mai parlato. nella sua vita da poco sarebbe entrata “una delle giornaliste televisive più quotate della Rai”. Così quasi immediato è scattato il toto-nomi visto che il settimanale non ne ha fatti. In Rai ci sono diverse giornaliste potenzialmente libere, ma il dito è stato puntato fin da subito su Giorgia Cardinaletti.

Una laurea il Lettere all’Università di Perugia e a 25 anni è diventata professionista entrando opi in Rai. Ha lavorato per qualche tempo a RaiNews24, poi per tre anni è stata inviata per la Formula 1 e conduttrice a La Domenica Sportiva fino all’agosto 2019.

Lì ha cominciato a condurre le edizioni flash del TG1 e l’anno dopo anche ‘Dentro il Festival’ su RaiPay. Dallo scorso anno, con i cambiamenti decisi da Monica Maggioni per la conduzione serale, è volto del TG1 di punta più visto, quello delle 20 e lì è rimasta.

Cesare Cremonini ha lasciato Martina ed è pronto per un nuovo amore? I nomi che circolano

La giornalista umbra risultava fidanzata con l’autore televisivo Francesco Caldarola che guida lo staffa di Agorà. Nessuno in realtà sa se abbiano rotto, ma è bastato leggere che il prossimo 13 aprile Cremonini sarà ospite alla 99° Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano dell’incontro “I ragazzi del futuro” e a moderare di sarà proprio Giorgia Cardinaletti per fantasticare.

In realtà c’è pure un’alternativa, sempre alla Rai. Il nome è quello Ana Quiles Boix, 30enne giornalista spagnola oggi a La Domenica Sportiva. Più giovane della Cardinaletti, altrettanto affascinante, un altro volto emergente.

Di sicuro della vita di Cremonini invece non fa più parte Martina Maggiore. Cosa le resterà di questa relazione? Certamente una canzone, perché ‘Giovame stupida‘ era amabilmente dedicata a lei che l’aveva anche ispirata. Ma nulla di più perché da qualche settimana abbiamo la conferma che si sono lasciati per davvero.

In effetti negli ultimi mesi più volte il sospetto era venuto anche perché se già prima erano poco inclini a mostrarsi in pubblico, adesso erano proprio spariti. E arriva la conferma direttamente da lei, ché tanto il cantautore bolognese di amore non parla, al massimo lo canta.

E così Martina si è sfogata: “Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento”. Ha quindi ribadito di averlo ‘amato tantissimo’ e che probabilmente sempre lo amerà.