Fognini, il pass non basta: ore drammatiche prima di Pasqua

Periodo decisamente negativo per Fabio Fognini che non riesce a trovare continuità: l’ultima notizia prima di Pasqua è una mazzata

Quando arriva il momento di dire basta con l’agonismo e con il professionismo? Non tutti sanno scegliere il momento giusto, ma molti ascoltano il loro corpo. Quello di Fabio Fognini ultimamente gli sta mandando alcuni segnali, ma l’ultimo è stata una mazzata tremenda.

In attesa che la stagione sulla terra europea entri nel vivo, il campione sanremese questa settimana era impegnato nell’Estoril Open. Dopo aver passato il primo turno, nel secondo lo attendeva il derby con un altro veterano azzurro come Marco Cecchinato che evava eliminato l’argentino Diego Schwartzman.

Nel primo set però, il crack. Cercando un recupero difficile, Fabio è caduto facendosi male alla caviglia. Lunghi minuti di attesa, in compagnia anche del fisioterapista e del suo avversario che lo conosce benissimo. Alla fine ha deciso di rimanere in campo, vincendo anche il primo set 6-4, ma arrendendosi negli altri due chiusi entrambi 6-3.

La conclusione della partita è stata particolare, perché Fognini era al servizio e per due volte consecutive gli è stato chiamato fallo di piede, come se volesse chiudere in fretta. Così è stato, è passato Cecchinato che poi è stato anche bravo a battere lo spagnolo Davidovich Fokina 7-5 7-6 per arrivare in semifinale.

Fognini, il pass non basta: la doloroso rinuncia che gli rovina la Pasqua

Una disdetta invece per Fabio Fognini che all’inizio della settimana aveva confessato pubblicamente il suo disagio per come stanno andando le cose in questo inizio di stagione. A 36 anni lui sente di poter dare ancora qualcosa e non vuole arrendersi perché se che quando sta bene è in grado di giocarsela.

Però è sceso al numero 97 delle classifiche mondiali, i risultati non arrivano e a casa ci sono anche Flavia Pennetta oltre ai tre figli che lo aspettano. Li avrebbe visti a Pasqua e poi si sarebbe spostato nel Principato per il Rolex Monte Carlo Masters, torneo ATP 1000 che ha vinto nel 2019 e per il quale gli era arrivata una wild card.

Non sarà così, l’ha detto lui ufficialmente via social: “Purtroppo l’infortunio al piede subito a Estoril non mi consente di giocare. Nei prossimi giorni ne scoprirò l’entità. Sono davvero distrutto. Sapete quanto ami il torneo di Montecarlo”.

Oltre a lui, sempre per motivi fisici, mancheranno anche Alcaraz, Nadal, Auger-Aliassime e Monfils. Ma il problema grosso di Fabio è anche ancora una volta è costretto a fermarsi ai box quando credeva di avere ritrovato un minimo di forma e di convinzione.

E così l’avvicinamento al Roland Garros, che dovrebbe passare anche per gli Internazionali d’Italia a Roma, diventa ancora più complicato nonostante la sua voglia di non arrendersi.