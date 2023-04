Diletta Leotta, sfugge una battuta bollente: imbarazzo davanti a tutti

Uno degli argomenti che lega gossip e calcio è sicuramente quello relativo alla gravidanza di Diletta Leotta, conduttrice DAZN.

La bella catanese da sempre ha legato la sua carriera televisiva al mondo del calcio, sin dai tempi di Sky. Ora aspetta un bambino da Loris Karius, portiere del Newcastle.

Ha fatto molto parlare sui rotocalchi la notizia della gravidanza di Diletta Leotta, giunta ormai al quinto mese di gravidanza. La presentatrice, classe 1991, è stata ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera, passando una serata tra battute più o meno piccanti dei due presentatori e venendo accolta da un vero e proprio boato da parte del pubblico presente in sala. Una serata molto divertente per la ragazza ancora impegnata con il suo lavoro su DAZN ed in radio, in attesa di dedicarsi, almeno per alcuni mesi, esclusivamente al bambino.

Diletta ospite di Pio e Amedeo, serata ricca di battute

All’entrata in studio di Diletta c’è stato un grande boato con la ragazza che ha affermato di sentirsi come allo stadio ed i due presentatori che hanno richiamato i presenti a ‘tenere a bada gli ormoni’.

Pio si è rivolto a Diletta chiedendole: “Tu sei italiana, lui è tedesco. Con la lingua come fate?“. Subito ha suscitato la reazione di Amedeo che ha richiamato il suo amico per il doppio senso con la Leotta brava ad uscirne velocemente: “Tu hai fatto la battuta, volevi alludere”. Una serata ricca di doppi sensi per la Leotta che si è sicuramente divertita nel mettersi a disposizione delle domande piccanti del duo comico.

Non sono mancati anche i simpatici attacchi nei confronti dell’attuale compagno della ragazza, Loris Karius o un richiamo a chi su Twitter pensa ancora che la Leotta sia fidanzata con Can Yaman, attore con il quale ha avuto un flirt. Grandi apprezzamenti poi anche sulla forma fisica della Leotta che in gravidanza appare ancora più bella di prima con alcuni utenti sui social che sono arrivati a definire la ragazza una vera e propria ‘dea’.

Manca sempre meno quindi al parto di Diletta Leotta con alcuni giornali che parlano di una bambina anche se per il momento si tratta di indiscrezioni. Quello che è certo è che la conduttrice diventerà mamma in questo 2023 con Loris Karius, ex portiere del Liverpool ed ora al Newcastle, che ha stregato il cuore della bella e brava presentatrice di DAZN.