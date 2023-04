La piscina diventa rovente: Rossella Fiamingo, che costume

Rossella Fiamingo ha pubblicato una foto in costume a dir poco maestosa. Il suo fisico ancora una volta è finito in prima pagina

Instagram certe volte sa essere un palcoscenico davvero ambito. La quantità esagerata di influencer e modelle di vario genere che popolano la piattaforma non si può non prendere in considerazione. I così tanti follower che seguono queste figure sono una rappresentazione emblematica di come siano contenuti vincenti. La protagonista in questione, come da titolo, ha una marea di seguaci appassionati alle sue foto.

Nel caso di Rossella Fiamingo si parla infatti di un pubblico composto da 300.000 persone. La stupenda 32enne non appartiene in senso diretto al mondo della moda e della bellezza. Per quanto ne possa anche fare parte per predisposizione, la realtà dei fatti suggerisce diversamente.

Rossella Fiamingo è una schermitrice italiana classe 1991: è stata medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Un traguardo davvero soddisfacente per lei che ha messo in piedi una grande carriera. L’avvento dei social ha cambiato le cose per tutti ed anche per la diretta interessata.

Le sue foto con un fisico mozzafiato in bella mostra sono costantemente sulla bocca di tutti. Quello che si vedrà nel corso del prossimo paragrafo sarà particolarmente interessante.

Rossella Fiamingo incanta tutti: panorama mozzafiato

La cornice invernale, con tanto di neve, rende ugualmente giustizia ad un corpo così bello. La Fiamingo ha pubblicato scatti decisamente più “forti” sulla piattaforma, ma il suo pubblico è riuscito comunque ad andare in visibilio. I commenti chiaramente sono tutti positivi. Davanti ad uno scatto del genere non si può che reagire così. I pareri negativi sono sempre da mettere in conto, ma nel suo caso a livello restano una piccola minoranza.

La popolare schermitrice ha incantato tutti grazie all’ennesimo scatto. Il panorama innevato non l’ha fatta desistere: via di costume e piscina per rilassarsi. L’atmosfera si è fatta bollente pochi secondi dopo la foto in questione, che ha posto Rossella Fiammingo ulteriormente sotto i riflettori dei social. Un post che ha mandato in tilt i fan.

Come si può vedere la Fiamingo ha messo in mostra un costume che si addice perfettamente al suo corpo. Oltre ad essere un’atleta eccezionale è anche una potenziale modella di assoluto successo, visto uno stato di forma pazzesco. L’ennesima conquista di una ragazza semplice, talentuosa e bellissima, che ha anche ben 300mila followers al seguito su Instagram.