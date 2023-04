Piqué contro Shakira: l’alleato che non ti aspetti sconvolge tutti

Nonostante lo scorrere dei giorni non si spengono i riflettori su Gerard Piqué e Shakira: sbuca un nuovo alleato della cantante latina

La storia tra la cantante latinoamericana Shakira Isabel Meberak Ripoll, conosciuta semplicemente con il suo primo nome, e l’ex giocatore del Barcellona Gerard Piqué Bernabéu è giunta al termine ormai da diversi mesi, tuttavia, proseguono ancora i contrasti tra gli ex partner.

Dall’annuncio della fine della relazione, durata undici anni, con il calciatore spagnolo, la star internazionale ha rilasciato diverse le canzoni: da Monotonia, realizzata con Ozuna, alla più recente TQG, in collaborazione con Karol G. Un mezzo per esprimere i suoi sentimenti nei confronti dell’ex numero tre del Barça.

La scoperta del tradimento e la rivalsa di Shakira

La storia d’amore tra Shakira e Piqué nasce grazie a una canzone- diventata una hit- realizzata per il mondiale in Sudafrica, ossia: Waka Waka. I due, infatti, si conoscono sul set del videoclip: la cantautrice è impegnata ma il campione spagnolo riesce conquistarla. La star latina decide dunque di interrompere la sua precedente e successivamente la nuova coppia ufficializza la loro relazione. Il loro amore sembra forte, ma i due decidono di non sposarsi. Shakira sostiene di non voler essere la moglie ma piuttosto la compagna e l’amante del calciatore. Dalla loro unione nascono due figli: Milan e Sasha.

Per 11 anni tutto sembra filare liscio, per i fan della coppia i due rappresentano la perfetta unione. Tuttavia, a giugno del 2022 arriva l’annuncio che asseconda i rumors: Shakira e Piqué confermano, infatti, la decisione di separarsi. In seguito, la star latinoamericana rivela di aver scoperto del tradimento dell’ex calciatore del Barça grazie a un barattolo di marmellata. Il prodotto veniva infatti consumato con una velocità diversa rispetto ai tempi precedenti. Un aspetto che ha insospettito la cantante che ha deciso di rivolgersi a un investigatore privato. Shakira ha così scoperto che il giocatore aveva un’amante: la modella Clara Chia Marti. La stella colombiana ha, dunque, dovuto affrontare tutte le fasi successive alla rottura di una storia importante. Tuttavia, non si è lasciata abbattere ed ha investito tutte le sue energie nella musica realizzando canzoni destinate a diventare hit.

Piqué: “La mia ex è latinoamericana, i suoi fan non hanno una vita”

Sebbene il giocatore abbia dichiarato precedentemente di non sentirsi attaccato dalle parole delle canzoni della sua ex compagna, le sue ultime parole sembrano testimoniare l’opposto. Il giocatore ha, infatti, affermato nel corso di un’intervista a Jijantes Fc: “Il problema che ho avuto lo scorso anno...la mia ex è latinoamericana, non sai cosa sono arrivato a ricevere sui social media dai suoi fan, migliaia di barbarie. Non conta ciò che dicono perché non li conosco, non hanno una vita. Che importanza vuoi che abbiano?”.

La specifica del giocatore sulla provenienza della cantante non è piaciuta a molti, ed in primis alla stessa Shakira, che ha subito affermato di essere orgogliosa delle sue origini su Twitter. Inoltre, anche Spotify si è schierato al fianco della star creando una playlist di 2 ore e quaranta intitolata: “Orgullosa de ser Latinoamericana”, che ha finora ottenuto più di 42 mila mi piace.