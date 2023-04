Ibrahimovic, indiscrezione assurda: in casa Milan nessuno ci crede

Indiscrezione clamorosa sull’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic: nessuno riesce a crederci in casa rossonera.

La stagione di Zlatan Ibrahimovic ha avuto più ombre che luci, complici i tanti infortuni subiti dal giocatore svedese, ed il Milan fino ad oggi lo ha avuto pochissimo a disposizione.

L’attaccante ex PSG, al rientro dall’ultima sosta per le nazionali, ha accusato un nuovo problema fisico, posticipando nuovamente il suo rientro in campo con la maglia rossonera e ciò ha sconfortato i tifosi. Il Milan sta ora riflettendo sul futuro di Ibra e l’ultima indiscrezione al riguardo è davvero clamorosa: in casa rossonera sono tutti rimasti senza parole.

Milan, rinnovo in bilico per Ibrahimovic: summit posticipato

In questo campionato, Zlatan Ibrahimovic ha disputato solamente quattro partite con il Milan, segnando appena una rete per di più inutile nella sconfitta patita dai rossoneri sul campo dell’Udinese per 3-1. L’attaccante svedese, che compirà 42 anni a ottobre, ha avuto un anno davvero travagliato dove ci sono stati davvero tanti infortuni, l’ultimo quello subito alla coscia che sicuramente lo farà stare fuori per tutto il mese di aprile. Non una bella notizia per Pioli che sperava di poter avere a disposizione la leadership di Ibrahimovic in un momento così decisivo della stagione. I continui stop del giocatore svedese mettono ora a rischio il suo rinnovo ed il Milan è chiamato a prendere una decisione importante.

I rossoneri, tuttavia, già hanno mandato un chiaro segnale in questo senso e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, avrebbero rinviato il summit per il rinnovo che avrebbe dovuto avere luogo in questi giorni. Una scelta condivisa anche dallo stesso Ibrahimovic che in questi ultimi due mesi di stagione dovrà valutare le proprie condizioni fisiche e prendere una decisione: continuare a giocare per un’altra stagione o intraprendere la carriera da dirigente proprio nel Milan, portando il proprio carisma e la propria leadership anche in società.

Maldini e Massara nutrono un grande rispetto per un giocatore del calibro di Ibrahimovic, ma la dirigenza rossonera sa anche che nella prossima stagione è chiamata a rinnovare il proprio reparto offensivo, puntando su giocatori giovani e di talento. Oltre ad Ibrahimovic, infatti, anche il futuro di Origi e Rebic è in bilico ed anche loro come il giocatore svedese potrebbe dire addio alla squadra al termine della stagione.

Al di là di come finirà la storia tra Ibrahimovic ed il Milan, niente potrà cancellare quello che ha fatto l’attaccante svedese in questa sua seconda avventura in maglia rossonera. Tornato a Milano quattro anni fa, lo svedese ha collezionato 78 presenze e 37 gol, pesando moltissimo nella vittoria dello scudetto della passata stagione e non c’è dubbio che la sua presenza nello spogliatoio e negli allenamenti settimanali abbia fatto crescere molto la squadra meneghina sotto tutti i punti di vista.