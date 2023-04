Leclerc, l’appello è disperato: “Vi prego, fatelo”. E’ un periodo da dimenticare sotto ogni punto di vista per il pilota monegasco della Ferrari

Mai e poi mai Charles Leclerc avrebbe osato immaginare un avvio di stagione così disastroso. Nei primi tre Gran Premi della stagione il pilota della Ferrari, indicato nei pronostici della vigilia come il principale antagonista della Red Bull del campione del mondo in carica Max Verstappen, ha racimolato un misero settimo posto. Un bottino che più magro non si può e che quasi certamente ha già compromesso le chance della Rossa di competere per la conquista del titolo mondiale.

I problemi emersi a Maranello in questo primissimo scorcio di stagione sono tanti, anzi decisamente troppi e soprattutto non risolvibili in tempi relativamente brevi. Il ritardo del Cavallino Rampante dalla concorrenza è notevole e sembra addirittura crescere gara dopo gara. Il nuovo team principal della Ferrari, il manager francese Frederic Vasseur, ha preannunciato l’introduzione di nuove soluzioni per il gran premio di Baku in programma domenica 30 aprile, ma restano parecchie incognite sul futuro della Rossa.

E come se tutto questo non fosse già sufficiente, a complicare la vita di Charles Leclerc si è messo anche il suo indirizzo di casa. O meglio, il fatto che da qualche giorno questo sia diventato di dominio pubblico. Come annunciato dallo stesso pilota monegasco sul suo profilo Instagram, per qualche bizzarro motivo fan e tifosi del pilota monegasco sono venuti a conoscenza dell’indirizzo esatto del suo appartamento.

Leclerc, l’appello rivolto ai tifosi è disperato: “Vi prego, rispettate la privacy”

E da quel momento è andato in scena un via via continuo davanti alla sua abitazione, come in una sorta di curioso e sgradito pellegrinaggio. Un fastidio ribadito dal giovane pilota nell’ultimo post apparso su Instagram: “Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia”.

Una richiesta assolutamente legittima da parte di Leclerc che già deve fare i conti con un periodo della sua carriera non proprio esaltante. Il messaggio rivolto proprio ai suoi fa si chiude poi con un vero e proprio avvertimento: “Mi assicurerò di fermarmi per tutti, quando mi vedete in strada o in pista – ha precisato con la sua solita raffinata eleganza la prima guida della Ferrari – ma non scenderò più nel caso in cui veniste a trovarmi a casa”.