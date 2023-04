Totti, stoccata al patrimonio: Ilary non perdona

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi rischia di durare a lungo in tribunale: al centro c’è anche una proprietà non indifferente

Niente da perdere, molto da prendere. Perché come succede in molti matrimoni che deflagrano, anche quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta riservando continue sorprese anche se la vera divisione dei beni non è ancora cominciata.

Nell’ultima udienza in tribunale, la giudice Simona Rossi. ha provato ancora una volta a farli ragionare sulla separazione consensuale e sui vantaggi che comporterebbe. Perché in ballo c’è molto, ma in primis c’è il destino di Cristian, Chanel e Isabel che rischiano di diventare merce di ‘scambio’.

Per ora è scontro su tutto, compresi i soldi che l’ex capitano dovrà versare alla conduttrice Mediaset. Tutte le ipotesi per ora sono fantasiose. Lo ha fatto sapere lei, che per ora parla solo tramite i suoi avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, a “La Repubblica”. Ha smentito sdegnosamente alcune cifre apparse nei giorni scorsi: quei 15mila euro al mese che secondo alcuni media avrebbe rifiutato giudicandola un’offerta troppo bassa.

Lei ha cominciato i suoi viaggi, perché lunedì 17 aprile comincerà ufficialmente L’Isola dei Famosi 2023 e quindi starà lontana dai suoi tre figli mentre Francesco vuole avvicinarsi.

Prima di Natale per stare con Noemi Bocchi e i suoi figli ha acquistato un super attico in zona Vigna Clara, a Roma Nord. Ma ha sempre vissuto a Roma Sud, nella sua villa all’Eur e la distanza gli sembra enorme. Così secondo le ultime indiscrezioni starebbe cercando anche un’altra casa vicino a dove vivono i figli.

Totti, stoccata al patrimonio: perché la villa all’Eur è importante per entrambi

La villa dove aveva ancora vissuto per alcuni mesi dopo la separazione dalla moglie, Totti l’ha lasciata lo scorso gennaio. E come racconta il Corriere dello Sport non appena lui è andato via, Ilary ha compiuto un gesto clamoroso.

Ha fatto cambiare tutte le serrature per non farlo di rientrare. Questo lo ha fatto arrabbiare, ancora di più perché lei ci ha portato a dormire il suo nuovo compagno Bastian Muller al contrario di quanto fatto dall’ex capitano con Noemi Bocchi.

Ma quanto vale la villa? I conti li ha fatto sempre il quotidiano: nessuno, se non quelli del loro giro e gli amici, ci è mai entrato ma in compenso ci sono diverse immagini scattate da Chanel Totti, attivissima sui social, che fanno intuire di cosa stiamo parlando.

Tra interni ed esterni circa 1500 metri quadrati, con ben 25 stanze, due saloni, una sala cinema, una sala giochi, una stanza per tutti i ricordi dell’ex capitano della Roma. E poi patio attrezzato con salottino e cucina, un campo da tennis. un campo da calcetto, piscina esterna, un’altra interna e una spa. Tutto per un valore di circa 18 milioni di euro.

L’idea dell’ex capitano romanista e dei suoi avvocati è ovviamente quella di non far spostare i figli dal posto in cui hanno sempre vissuto. Ma lasciare tutto nelle mani della moglie che diventerà ex non gli va giù.