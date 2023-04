Altra batosta per la Juve dopo la penalizzazione: la comunicazione ufficiale

La Juventus continua ad avere problemi in questa stagione, non solo la penalizzazione a preoccupare i bianconeri: il comunicato

I problemi per la Juventus, in questa annata particolarmente complessa, sembrano non finire mai. I bianconeri hanno iniziato la stagione con molteplici incombenze a cui fare fronte, innanzitutto un rendimento sul campo non all’altezza con tanti infortuni a condizionare Allegri. Per poi trovarsi coinvolti in una enorme tempesta giudiziaria dal punto di vista penale e sportivo.

Il club, a proposito della penalizzazione in classifica, spera di ottenere giustizia dal suo punto di vista presso il Collegio di garanzia del Coni, che tra una settimana deciderà sul -15 per il caso plusvalenze. In seguito, però, i bianconeri dovranno difendersi nel processo per la manovra stipendi. E c’è anche altro di cui la squadra di Allegri deve in realtà preoccuparsi.

Juventus-Inter, le polemiche dopo la rissa continuano: cosa succede

In un mese di aprile molto intenso, in campo e fuori, sono già successe molte cose per i bianconeri. In particolare, impossibile non tornare con la mente al match a dir poco elettrico contro l’Inter in semifinale di Coppa Italia.

Una beffa, il pari subito da Lukaku a tempo praticamente scaduto su rigore. Ma quanto avvenuto dopo ha lasciato strascichi, come tutti sappiamo. La rissa a fine partita ha portato alle squalifiche di diversi giocatori, da una parte e dall’altra. A San Siro, a fine aprile, per la semifinale di ritorno non ci saranno Lukaku, Handanovic e Cuadrado. Ma non è finita qui. La Juventus si trova a fronteggiare anche la squalifica della curva per i cori razzisti all’attaccante belga. E su questo tema, arriva un altro comunicato che mette nei guai il club.

Juventus-Inter, la ‘stangata’ dello sponsor Allianz dopo la rissa in campo a fine partita

Scende in campo infatti Allianz, il potente sponsor che da’ il nome all’impianto torinese che ospita le partite casalinghe della Juventus. L’immagine fornita al mondo nel convulso post partita non è andata giù al colosso assicurativo.

Per questo, il Ceo di Allianz Italia, Giacomo Campora, come raccontato dal ‘Corriere della Sera’ sta preparando un richiamo formale alla società bianconera, perché non si ripetano atteggiamenti ritenuti inaccettabili da parte dei calciatori. Visto che Allianz ha un contratto che garantisce alla Juventus più di 10 milioni di euro l’anno, è un parere che va tenuto in considerazione.