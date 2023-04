Il tuffo svela il dettaglio piccante: lato B in vista per Federica Pellegrini

Federica Pellegrini si tuffa nel suo elemento preferito, l’acqua, e lo scatto attira l’attenzione sul dettaglio perfetto e seducente

Anche adesso che la sua carriera agonistica è finita, già da un anno e mezzo ormai, l’interesse del grande pubblico per Federica Pellegrini non viene mai meno. L’ex nuotatrice del resto è una autentica leggenda dello sport italiano e internazionale e continua ad avere moltissimi ammiratori.

Il tutto, grazie alla sua aura di personaggio a 360 gradi che ha saputo ritagliarsi nel corso degli anni, con carisma e classe impagabili. E grande a un fascino che non può di certo passare inosservato, anzi.

Federica Pellegrini, ricarica effettuata: le vacanze di Pasqua sono servite

Su Instagram, Federica spopola come sempre, con un seguito assai numeroso, da oltre un milione e 700 mila followers. Aggiornando costantemente il suo profilo, tiene aggiornati i fan sulla sua vita privata e non solo.

In questi giorni, come tanti, Federica si è concessa alcuni momenti di prezioso relax. Insieme a lei, l’inseparabile compagno, Matteo Giunta. I due, che hanno partecipato a Pechino Express, le cui puntate stanno andando in onda su Sky, si sono riposati in un celebre resort in Sicilia, una location incantata e con un clima ideale in questo periodo.

Gli scatti di questi giorni hanno evidenziato, per l’ennesima volta, la bellezza e la sensualità della ‘divina’, che non si smentisce mai. E che è pronta per ricominciare con i suoi impegni, dopo aver ricaricato le batterie.

Federica Pellegrini, stile impeccabile ma non è una novità: e che fisico

Non potevano mancare gli scatti top da parte di Federica. Che ancora una volta da’ il meglio di se stessa quando si trova nel suo elemento principe, vale a dire l’acqua. Con una posa che lascia di stucco.

L’ingresso in acqua, con un gran bel tuffo, è dallo stile impeccabile ma non potevano esserci dubbi. L’immagine finisce per immortalare, tra gli schizzi della piscina dell’albergo, la silhouette incantevole di Federica, quella di una sirena, sinuosa e seducente. In particolare, il dettaglio che attira l’attenzione più di tutti è quello del suo vertiginoso lato B. Uno spettacolo clamoroso, che viene salutato dalle reaction degli ammiratori sotto forma di like e commenti che come sempre arrivano a pioggia. Come Federica c’è solo Federica, è un dato di fatto.