Marc Maquez, che sofferenza: il dettaglio sconvolge i suoi tifosi

Marc Maquez rientrerà in pista ad Austin, dopo lo stop forzato in Argentina. L’operazione alla mano lo ha tenuto fuori dall’ultimo Gran Premio

Il suo inizio di stagione non è stato di certo positivo, visto quanto accaduto a Portimao, con il doppio incidente che ha coinvolto (e ferito) sia la Ducati di Jorge Martin che l’Aprilia di Miguel Oliveira.

Il 2023 è considerato l’anno del riscatto per Marc Marquez. I problemi al braccio destro sono stati messi alle spalle grazie alla quarta operazione che ha subito la scorsa estate negli Stati Uniti. Un passo avanti importante dal punto di vista fisico che gli ha consentito finalmente di guidare la moto come più gli piace. Un ritorno alla normalità in pista che però non è coinciso con la competitività della Honda.

I vertici HRC hanno lavorato poco e male in questi anni di assenza dello spagnolo, finendo per accumulare un gap davvero preoccupante nei confronti dei competitor. Solo il talento dello spagnolo non può bastare per recuperare l’oltre mezzo secondo che c’è nei confronti delle Ducati (ma anche di Aprilia e in parte Yamaha). Questo deficit di velocità ha portato Marquez ad esagerare nel corso del primo appuntamento a Portimao. Rischi estremi che hanno pagato al sabato ma non alla domenica.

Terzo posto nella Sprint Race incoraggiante, prima di combinare un pasticcio nei primissimi giri del Gran Premio. Martin e Oliveira messi fuori gioco da una sua staccata davvero scellerata, con conseguenze fisiche anche su se stesso.

Marc Maquez, il recupero procede: lavoro duro in palestra in vista del Texas – VIDEO

L’operazione alla mano destra ha escluso Marquez dalla trasferta in Argentina. A Termas de Rio Hondo lo spagnolo non era presente, cercando di recuperare al meglio per questo week end. La MotoGP torna in pista per il Gran Premio del Texas, ad Austin, e il campione di Cervera sarà regolarmente in pista.

In questi giorni, come testimoniato da alcuni video su Instagram, ha lavorato davvero duramente per recuperare la migliore condizione e presentarsi al top sul COTA. C’è ancora da capire se dovrà scontare il doppio long lap penalty, ma al di là di questo il suo obiettivo è mettersi perlomeno in condizione di competere per le prime posizioni.

L’ultima storia condivisa lo vede impegnatissimo nell’allenamento in palestra, per testare la forza della mano e del braccio. Anche la didascalia è tutto un programma: “Se non brucia non vale. Modalità recupero attiva“. Un messaggio di speranza per i suoi fan, ma anche un campanello di allarme sulla reale tenuta al 100% dal punto di vista fisico.