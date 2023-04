Sta per essere esonerato: cambia la panchina di una grande

By

La stagione volge al termine con le squadre impegnate nella ricerca dei propri obiettivi. Dopo quella del Bayern Monaco però rischia di saltare un’altra panchina di una grande nelle prossime ore.

Una big del calcio europeo potrebbe infatti chiudere il rapporto con il proprio allenatore già nei prossimi giorni e non (almeno non solamente) per i risultati sportivi.

Difficile vedere esoneri negli ultimi mesi della stagione a meno di disastri sportivi, ma dopo il cambio sulla panchina del Bayern Monaco con Tuchel che ha preso il posto di Nagelsmann, potrebbe esserci un altro cambio a sorpresa. Questa volta però a decidere il futuro del tecnico sarebbero dei fatti extra calcistici che, se confermati sarebbero molto gravi. E’ infatti scoppiata una bomba nel calcio europeo con un club che sta portando avanti un’indagine interna per capire bene quanto sia successo.

Cambio in panchina, esonero a sorpresa in una big

Il PSG starebbe valutando la situazione relativa al proprio tecnico Galtier per via di alcune accuse di razzismo nei suoi confronti.

Nelle scorse ore infatti RMC Sport ha pubblicato una mail che Julien Fournier, allora direttore generale del Nizza, aveva inviato alla dirigenza del club parlando di Galtier, allora tecnico del club: “Venne nel mio ufficio e disse che non avremmo dovuto avere molti calciatori neri e musulmani in squadra. Mi disse che andando al ristorante gli avevano fatto notare che il Nizza fosse una squadra ‘di neri’. Non ci furono argomentazioni sportive ma solo religiose o riguardanti il colore della pelle”.

Ora la posizione del tecnico si fa complicata ed il PSG vorrà analizzare bene quanto successo. Nel frattempo i tifosi del PSG hanno chiesto che il proprio club faccia chiarezza in merito e, nel caso in cui fossero confermate le accuse, che venga formalizzato l’esonero di Galtier. Si complica quindi maggiormente la posizione del tecnico francese all’interno del PSG con il club che stava già facendo le proprie valutazioni considerati i risultati non eccellenti della squadra e l’eliminazione in Champions League già agli ottavi di finale.

La situazione verrà valutata già nei prossimi giorni con il club che vuole regalare alla squadra tranquillità in vista del finale di stagione. Il PSG infatti è chiamato a difendere il titolo della Ligue 1, obiettivo minimo per il club francese che non può permettersi di perdere anche il campionato.