Alica Schmidt, bellezza da prima pagina: le curve sono incandescenti

Alica Schmidt è una delle sportive più belle in assoluto, tanto da ricevere un ambito premio dedicato. È davvero incantevole

Negli ultimi anni sempre più sportivi si stanno dedicando anche alle attività social, che, tra post sponsorizzati e shooting fotografici dedicati, gli consentono di raggiungere sempre più utenti e di incassare entrate extra dagli sponsor.

Quasi degli influencer, insomma, vere e proprie star del web seguite e ammirate da migliaia e migliaia, se non milioni, di persone da tutto il mondo. Basti pensare a Cristiano Ronaldo e Leo Messi che, aldilà del loro immenso talento calcistico, sono “primatisti” quanto a followers di Instagram. Il portoghese, ad oggi, ne conta 577 milioni, mentre l’argentino 456.

Numeri da capogiro che quindi gli permettono di essere tra gli sportivi più seguiti in assoluto. Un po’ come sta succedendo anche ad Alisha Lehmann, calciatrice elvetica che proprio nei giorni scorsi ha superato Roger Federer diventando l’atleta svizzera più seguita su Instagram: 12,7 milioni per l’attaccante dell’Aston Villa contro gli 11,4 dell’ex tennista. Oltre a lei, però, c’è un’altra sportiva che conta milioni di followers. Si tratta di Alica Schmidt, velocista tedesca che ne ha 3,7 per l’esattezza. Una cifra, questa, parecchio inferiore rispetto a quella di Alisha, ma che comunque certifica un certo status sui social.

Alica Schmidt, fascino senza fine: è finita anche in prima pagina

Status che deriva da tutte le foto e i video che condivide sul suo profilo, dove la vediamo bella e raggiante mentre indossa outfit per lo più sportivi. È questo, del resto, il settore in cui ha costruito la sua carriera. Da giovane ha ottenuto diversi ottimi risultati, riuscendo ad emergere come tra i migliori talenti dell’atletica leggera della sua generazione. Per lei c’è stata anche una parentesi da preparatrice atletica del Borussia Dortmund, ma ora le sue attività si concentrano soprattutto su pista e social, dove con le sue curve “infiamma” i suoi followers.

Inoltre, in virtù del suo smisurato fascino, Alica è stata scelta svariate volte come volto di iniziative e campagne promozionali per diversi brand. Per non parlare di quando venne scelta come volto copertina per alcune riviste.

Una bellezza da prima pagina che conquista chiunque visiti il suo profilo e che, peraltro, nei mesi scorsi le valse il riconoscimento di atleta più sexy del mondo dalla rivista australiana Busted Coverage. Anche se, come dichiarato in un’intervista al Sun, “Questo titolo non significa nulla per me, si basa su un’opinione soggettiva di qualcuno che giudica l’apparenza di una persona“. Per lei, infatti, sarebbe più importante altro: “Mi piace pensare che la bellezza viva nell’interiore” ha detto.