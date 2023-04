Allarme Nadal, colpo di scena: i tifosi restano di sasso

Ancora brutte notizie per Rafa Nadal e per i suoi tifosi, le ultime sul tennista spagnolo non sono per niente incoraggianti

Ha scritto pagine di autentica leggenda del tennis moderno, Rafa Nadal, di cui è stato ed è ancora uno splendido interprete. Lo spagnolo è il recordman di tutti i tempi, insieme a Novak Djokovic, per vittorie nelle prove del Grande Slam e insieme a Roger Federer ha dato vita a una rivalità leggendaria.

Anche lo scorso anno, l’iberico ha dato spettacolo con due vittorie di grande livello e quasi commoventi, agli Australian Open e al Roland Garros. Il 2023, però, per lui si sta rivelando un autentico calvario.

Nadal, i tifosi aspettano il rientro in campo ma per ora inutilmente

Dopo il forfait per infortunio nel corso del secondo turno a Melbourne, Nadal non ha più visto il campo. Il 36enne deve ormai gestirsi fisicamente e si è dato a una lunga preparazione per tornare al meglio nella stagione su terra rossa, la sua superficie prediletta.

L’obiettivo, naturalmente, quello di arrivare in gran spolvero al Roland Garros, il suo giardino di casa, con 14 vittorie complessive. Per farlo, da tempo il maiorchino si sta allenando a casa sua. Ma non pare ancora pronto per il rientro e le ultime notizie non sono incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Nadal, il rientro slitta ancora: l’annuncio del campione spagnolo

Nadal, che è ormai scivolato piuttosto indietro in classifica rispetto alle prime posizioni a causa della lunga assenza (in questo momento è numero 14 del mondo), avrebbe dovuto tornare in campo a breve. Ma non sarà così.

Lo spagnolo si era iscritto al torneo ATP 500 di Barcellona, in programma la prossima settimana subito dopo il Masters 1000 di Montecarlo, ma anche questa volta non ci sarà. E’ stato lui stesso ad annunciarlo sui social, spiegando: “Non sono ancora pronto, continuo il mio processo di preparazione per il ritorno alle competizioni”. Appare difficile, a questo punto, vederlo in campo anche a Madrid, altro Masters 1000 che si terrà a fine mese. Possibile che Nadal tenti di essere in campo per gli Internazionali di tennis di Roma, in modo da mettere nelle gambe almeno qualche match per riuscire a essere al via del Roland Garros in condizioni accettabili. Di sicuro, tutti gli appassionati si augurano che almeno a Parigi possa esserci, per difendere il titolo di campione in carica.