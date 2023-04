Inter: annuncio dal Portogallo, il Benfica avrà una sorpresa

Altra settimana infuocata con il ritorno dei quarti di Champions League. Dopo il colpo in casa del Benfica, ora dal Portogallo arrivano novità

I nerazzurri stanno deludendo in Serie A, ma in Champions è un’altra storia. L’Inter continua ad entusiasmare tutti nella massima competizione europea: una voglia per arrivare fino in fondo cercando di centrare una semifinale di Champions. All’andata dei quarti di finale la compagine guidata da Inzaghi ha superato 0-2 il Benfica, ma al ritorno sarà tutto diverso con la squadra portoghese che non verrà in gita a Milano.

L’Inter dovrà così rituffarsi nella Champions dopo l’ennesima pesante sconfitta contro il Monza grazie al gol vittoria di Caldirola. Ancora un risultato negativo collezionato davanti al proprio pubblico: ora i nerazzurri vogliono far tornare a gioire i propri tifosi che stanno ammirando soltanto sconfitte in Serie A. Discorso opposto, invece, in Champions League con un entusiasmo alle stelle e, forti della vittoria dell’andata, Lukaku e compagni sono ad un passo dalla semifinale europea. I portoghesi saranno più agguerriti che mai cercando di rendere vita dura all’Inter. In campionato la compagine milanese rischia anche di uscire fuori dalla zona Champions League con una qualificazione a rischio dopo le sconfitte rimediate nelle ultime settimane. Una situazione da capovolgere immediatamente per cercare

Inter-Benfica, un annuncio a sorpresa dal Portogallo

La volontà degli uomini di Inzaghi è quella di ripetere la gara dell’andata con la massima attenzione nelle due fasi di gioco. Ora va dimenticata la sconfitta in Serie A per scrivere nuovamente la storia a livello europeo. L’Inter non vede l’ora di scendere in campo nella sfida di ritorno per centrare un traguardo inaspettato all’inizio della stagione. In semifinale ci potrebbe essere un nuovo derby tutto italiano in caso di passaggio del turno da parte dei nerazzurri.

Nell’ultimo incontro di campionato il Benfica è caduto contro il Chaves. Così l’allenatore dei portoghesi, Roger Schmidt, ha rivelato in conferenza stampa le sue sensazioni nel post-partita: “Siamo delusi, perdere fa parte del calcio. Abbiamo sempre saputo reagire”. Per la contestazione dei tifosi Schmidt non ha fatto giri di parole svelando: “I tifosi sono delusi, possono fare ciò che vogliono. Cercheremo di renderli nuovamente felici”. L’Inter è avvisata, ma San Siro sarà infuocato.